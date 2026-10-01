（首尔讯）曾主演人气韩剧《她很漂亮》《秘密》的女星黄正音（Hwang Jung-eum）近年外貌变化屡次成为网民讨论的焦点，甚至遭到酸民嘲讽“像变了一个人”。她近日在YouTube视频中坦言自己曾多次接受整形手术，如今对此感到后悔，目前正在进行恢复到过去模样的“修复工作”。

黄正音9月30日在个人的YouTube频道接受个人色彩分析，并主动谈到近期围绕自己外貌的各种网民反应。她说：“评论也好，大家的反应也好，都不太好不是吗？关于外貌的争议很多。”她如今追求的状态是自然：“因为整形做得太多，把原本漂亮的脸都弄坏了。现在正在做修复，想慢慢回到以前的样子。”

黄正音希望能回到过去的样貌。（视频截图）

谈到整形部位时，黄正音提到自己做了四次双眼皮手术以及鼻部整形，她补充，鼻部手术因为术后效果不满意，所以做完没多久便取出了填充物。

黄正音说：“明明外貌已经很好看了，但还是想维持，还想变得更漂亮，是这种欲望。”她还提到，当时整形手术流行的社会氛围对自己产生了影响。她说：“我好像一直试图用外貌去填补内心的不安。”

她还提到当时母亲的反应，“我妈说看着都烦，让我别从房间里出来。”她接着说：“我真的就没出房间，因为太郁闷了。”至于今后是否还会再做整形，她明确说：“现在应该不会再做了，完全不会做了。”

虽然她希望能够回到原本的样貌，但是真正昂贵的并不是当初的整形费用，而是如今的修复工程。黄正音透露，过去整形大约花费2000万韩元（约1万8000新元），但现在为了恢复原本的模样，预计修复费用竟高达2亿韩元（约18万新元），相差整整10倍。