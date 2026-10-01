（台北讯）台湾艺人黄子佼捲入MeToo风波，并涉嫌持有逾2000部未成年性影像遭起诉，最终因认罪判处缓刑确定。为了达成缓刑条件，黄子佼在8、9月期间密集到新店戒治所打扫环境，目前已完成180小时义务劳务及三堂法治教育课程，但在余下缓刑期间仍须接受保护管束。

回顾本案，黄子佼从2014年2月起，加入网路论坛“创意私房”之后，陆续购买、蒐集、下载超过2000部未成年裸露性影像，甚至在2023年2月《儿少性剥削防制条例 》增订刑罚生效日起，他仍继续以硬碟储存性影像。

直到台湾演艺圈爆发MeToo风波，黄子佼也被卷入其中，网民起底他是“创意私房”高级会员，才让全案曝光。一审时黄子佼遭判八个月，二审则因黄子佼认罪且与37名被害人和解，因此改判一年六个月，缓刑四年，须提供180小时义务劳务，参加三堂法治教育；案件再上诉至三审，最高法院在2026年5月7日驳回上诉，全案定谳。

据台湾媒体报道，台北地检署7月通知黄子佼报到，安排他在8月至9月到新店戒治所协助清洁环境，每天打扫六至八小时。他已在9月完成义务劳务及法治教育，履行法院规定的这两项缓刑条件。