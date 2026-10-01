（综合讯）香港歌手叶蒨文9月30日迎来65岁生日，凌晨时分在社交平台发文分享喜悦：“午夜十二点的钟声就快响起，我就要在这个地球上迎来65岁了，这也意味着，我的六字头人生已经走过了一半……”她笑说，过去一年闹了个大乌龙，一直误以为自己已经65岁，还逢人就这么说。

回望过去一年，叶蒨文形容这是人生迎来高峰的一年，许多美好、充满祝福的日子转眼即逝，“而这次演唱会的经历，更是如此美妙、如此辉煌，远远超出了任何想像。”

她坦言，自己从不预先规划人生，“很多人总是问我，有什么计划，但我必须老实告诉你们，我从来就没有任何计划。大概也就只看眼前这一个星期吧。我这一辈子，真的就是让人生自然展开，来什么，就迎接什么。”

叶蒨文（右）与林子祥的巡回演唱会在2025年10月拉开帷幕。（取自叶蒨文微博）

叶蒨文和丈夫林子祥携手举办的“林子祥与叶蒨文白头到老 We Are One”巡回演唱会，2025年10月在香港红馆揭开序幕，随后唱到中国大陆多个城市以及新加坡、马来西亚和美加等地。

她觉得，过去一年有歌迷一路相伴，彼此也更加亲近，“现在我们几乎每个月都见面，感觉和大家比以往任何时候都更亲近。”她也很享受去到哪里或是走在街上，都有人打招呼的亲切感，“就像在邻里间散步，在一个人人都认识的小镇或村庄里，大家见面都会互道一声‘你好’！”

她表示能走到人生的这个里程碑，是一份荣耀，也是一份福分，“我会在往后的岁月里长久珍惜，而能看见你们一张张笑脸，对Lam（林子祥）和我来说，就是莫大的回报。”