“邵氏双侠”狄龙与姜大卫曾合作无间，但过去半个世纪以来却屡传不和，姜大卫更曾冷淡直言彼此“道不同”。近日网上流传一张狄龙与姜大卫的自拍照，被视为双方关系破冰，粉丝喜闻乐见，感叹“终于大圆满”。

明星翻脸仿佛总比交好更受关注，更容易成为吃瓜群众茶余饭后的谈资。不论有没有同台，是否有交集，媒体和网民随时可能进行各种“脑补”，有没有当事人的证实已不重要。但闹僵多年后若能冰释前嫌，自然又是另一番话题。

除了“邵氏双侠”，娱乐圈还有哪些昔日恩怨，最终迎来破冰？

言承旭柴智屏 “吸血鬼”风波后相拥

2001年，柴智屏凭独到眼光打造出风靡全亚洲的《流星花园》。她在筹拍该剧时签下还是新人的言承旭，让他出演“道明寺”，一举将他捧红。

F4凭柴智屏打造的《流星花园》走红亚洲。（互联网）

言承旭爆红后工作接踵而来，他的身心一度不堪负荷，曾在节目上有爆走表现。2002年，他在记者会上控诉柴智屏及经纪公司“没有人性，吸血鬼”，称自己半年间既要赶戏，又要录音、拍封面，几乎没有喘息的机会。柴智屏则回应，言承旭可能只是太累，并说：“我宁可他现在恨我，也不要将来因为一部烂戏，大家变仇人。”

经过这场风波，两人不合的传闻愈演愈烈。2004年，言承旭与柴智屏约满后选择不续约，也被外界视为关系破裂的迹象。

言承旭与柴智屏在F4香港演唱会上“一抱泯恩仇”。（互联网）

2006年，两人关系出现转折。在F4香港演唱会上，言承旭突然把台下的柴智屏请上台，在逾万名观众面前感谢她：“多谢柴姐，没有她便没有F4，她是F4最重要的人。”两人随后相拥落泪。之后，柴智屏在庆功宴上不忘开玩笑说：“我真的不是吸血鬼。”

蔡依林侯佩岑无交恶却破冰

周杰伦与蔡依林2001年前后因合作音乐结缘，随后“双J恋”绯闻传得轰轰烈烈。几年来，粉丝一直期待“双J”官宣恋情，不料2005年周杰伦却与侯佩岑在日本代官山约会被拍，随后大方认爱。

此后蔡依林与侯佩岑不断被媒体形容为“情敌”，侯佩岑也遭到部分“双J恋”支持者攻击。双姝一向鲜少公开互动，台媒曾盘点，她们至少四次差点碰面，包括尾牙抽奖、金曲奖练舞及共同友人婚礼等场合，但两人都阴差阳错没有碰头，也让不和传闻越传越烈。

蔡依林（左）和侯佩岑（右）多年来被形容为“情敌”，2016年首度同框，惊呆不少网民。（互联网）

2016年，她们同时出席林心如的归宁宴，在导演邱瓈宽的牵线下微笑合照，网民看到照片后纷纷惊呼两人“世纪大破冰”。

事实上，两人从未公开表示彼此不睦。侯佩岑隔日出席活动回应此事时说：“我很欣赏Jolin，一直是她的粉丝，很开心遇到她。”

宋丹丹与“救命恩人”倪萍断联20年

宋丹丹（左图）和倪萍是多年好友。（互联网）

中国大陆资深女演员宋丹丹1997年结束与导演英达的婚姻，一度陷入人生低谷。她曾在《鲁豫有约》忆述，当时觉得“很孤独，过不下去了”。一天早上，倪萍打电话给她，宋丹丹脱口说“我想死”，倪萍却回道：“你先别死了，你先到我们家来给我拖地吧。”宋丹丹到了倪萍家后，倪萍和姥姥给她做饭，又陪着她聊天。宋丹丹后来多次称倪萍是自己的“救命恩人”。

这对好友后来却因一句玩笑话产生心结。一次聚会上，宋丹丹向旁人介绍倪萍是自己最好的朋友，倪萍却开玩笑说：“我认识你吗？”宋丹丹觉得当众被好友驳了面子，非常受伤，此后两人约20年没有来往。

宋丹丹（左）和倪萍时隔20年终于冰释前嫌。（互联网）

直到2021年，她们才在节目《怦然再心动》上重逢。两人一见面先是拥抱，倪萍随即哽咽着说：“我们一直都是最好的朋友，你说我惹过你，可真是冤死我了。”宋丹丹直言当年的玩笑“一点也不逗”，但也表示理解：“人在顺境的时候，会对别人的感受考虑得少一点。”

把话说开后，倪萍向宋丹丹道歉，两人重新加回对方的联系方式。节目播出后，倪萍在微博发文感慨，说自己和宋丹丹看完片段后都哭了，还喊话宋丹丹：“咱们两个老太太好好活着！”宋丹丹随后转发回应：“感恩人生路有你同行”，还邀请倪萍来她家做客，要给她包饺子吃。

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