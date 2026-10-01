亚洲影艺创意大奖（Asian Academy Creative Awards）9月30日宣布各奖项的区域优胜者，曾诗梅凭哇哇映画剧集《青春老鸟》的角色，代表新加坡争夺亚洲最佳女配角奖，而主演串流平台BL剧《双程》的孙政将角逐亚洲最佳男主角（剧情类）奖。

哇哇映画节目《你来工作我来玩》和《伟人不见了之时间魔法书》也将代表新加坡，分别角逐亚洲最佳非脚本娱乐节目（Best Non Scripted Entertainment）和最佳儿童节目。

新加坡导演韩蕴光与西班牙动画导演Raul Garcia（劳尔加西亚）联合执导的历史动画长片《沧海琴声》（The Violinist），则是最佳动画长片、最佳剧情片及最佳原著剧本奖的新加坡“争奖”代表。

亚洲电视大奖对手包括金马影后

此外，第31届亚洲电视大奖（Asian Television Awards）也在同天揭晓入围名单。曾诗梅也凭《青春老鸟》入围最佳女配角奖，她将与“The Season”金马影后林嘉欣、《主角》中国大陆演员秦海璐、《他的灵魂与他的书店》的台湾演员黄采仪、《小包袱》的台湾演员陆弈静等角逐奖项。

曾诗梅凭同一个角色双喜临门。她接受《联合早报》电话访问时说，自己“后知后觉”，还在消化惊喜。

她说，演戏从来不是为了争奖，而是希望说好角色的故事，引发观众的共鸣与反思。她在剧中饰演朱厚任的女儿秀梅，希望透过角色让观众看见照顾失智长者的压力，别把照顾者的付出视为理所当然。

入行27年，她坦言有起有落，也有沮丧、自我怀疑的时候，但始终靠着对表演的初心坚持下来。近期正当她再度怀疑自己时，这两份肯定来得恰是时候，“给了我很大的鼓励和继续走下去的动力。”

曾诗梅不忘感谢支持新加坡剧的观众，并直言只要作品能带来启发与感动，她便已满足。

新加坡演员Eswari Gunasagar将凭“Fearless Hearts第二季”角逐亚洲电视大奖最佳女主角奖。她的对手包括《主角》中国大陆演员刘浩存、《今际之国的闯关者第三季》日本演员土屋太凤（Tao Tsuchiya）、《小包袱》台湾演员吴奕蓉等。

本地旅游资讯节目《你来工作我来玩》主持人陈宁、郭坤耀、郑六月、萧歆霓及朱泽亮入围最佳娱乐节目主持人奖；《开着餐车趴趴走2》王禄江也将角逐同一奖项。林明伦则凭《列车人生》入围最佳时事节目主持人奖。

本届亚洲电视大奖颁奖典礼11月13日及14日在越南胡志明市举行。亚洲影艺创意大奖颁奖典礼则于12月3日在新加坡首都剧院（Capitol Theatre）举行。