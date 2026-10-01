（洛杉矶讯）好莱坞喜剧巨星Jim Carrey（金凯利）传出再婚消息。64岁的他在洛杉矶与交往多年的32岁亚裔女友Min Ah（米娜）低调举行私人婚礼，这也是金凯利第三度步入婚姻，其发言人于9月30日向外媒“People”证实婚讯。

据报道，金凯利与米娜早在2022年就曾被拍到私下一同出游，不过两人直到2026年2月的法国凯萨奖才首度以情侣身份公开亮相。当时金凯利获颁荣誉奖项，并在全法语致词中公开向女友示爱，称她是“灵魂伴侣”，更直接说出：“我爱你，米娜。”搞笑的是，由于女友背景资料不多，在场有媒体搞乌龙，把她当成韩国偶像权珉娥（Kwon Mina）。

金凯利1987年与女演员Melissa Womer（梅丽莎沃默）结婚，育有一女，八年后离婚；1996年再婚娶《傻蛋闯天涯》（Dumb and Dumber）的女主角Lauren Holly（萝伦荷莉），但不到一年即离婚。

他后来陆续有交往对象，但表明没再婚打算，强调“如果你已经结过两次婚，就真的该停手了”，也曾说：“我没办法对未来订下什么硬性规则，但我不会主动选择走上婚姻这条路。”