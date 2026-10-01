第63届金马奖入围名单10月1日揭晓，新加坡作品《我们不是陌生人》《泡泡糖女孩》《沧海琴声》、短片《她说》和《果》携手获12个奖项的15个提名，创下新加坡作品及电影人在单届金马奖的入围纪录。

其中，《沧海琴声》《泡泡糖女孩》一起提名最佳改编剧本奖，《沧海琴声》《我们不是陌生人》双双角逐最佳原创电影音乐奖，《她说》《果》在最佳剧情短片奖碰头，形成“自己人打自己人”的局面，可谓“甜蜜的烦恼”。

2019年凭《热带雨》摘下第56届金马影后桂冠的杨雁雁，这次以《我们不是陌生人》中啤酒安娣“美华”一角，再度角逐最佳女主角奖。

金马奖执行长闻天祥在入围名单揭晓后，在记者会上赞杨雁雁演技已近炉火纯青。他说，她细腻呈现了角色与没有血缘关系的人组成家庭后，彼此微妙动人的情感联系；面对难度高、戏剧性强的情境，也能拿捏得宜。片中不少场面让她充分发挥，是本届影后的强劲竞争者。闻天祥也形容，本届最佳女主角奖竞争激烈，堪称“死亡之组”。

林伟文角逐最佳男配角奖

在片中饰演杨雁雁另一半的林伟文，首度入围金马奖最佳男配角奖。闻天祥说，台湾媒体或许对林伟文较陌生，但他细腻演绎了中年男子求爱时的羞涩，生死关头的别离戏更格外动人。尽管戏份不多，他与杨雁雁的互动却十分出色。

《我们不是陌生人》是新加坡导演陈哲艺“成长三部曲”的最终篇。该片在本届金马奖共获七项提名，除了最佳女主角及最佳男配角，也入围最佳剧情片、最佳导演、最佳剪辑（陈合平）、最佳造型设计及最佳原创电影音乐（何坚良、福多玛）奖。

《泡泡糖女孩》《沧海琴声》分别入围三奖

洪玉桔执导的《泡泡糖女孩》一共入围三项大奖，包括最佳新导演、最佳新演员和最佳改编剧本奖。

9岁素人演员王宣静凭《泡泡糖女孩》真挚动人的演出，入围最佳新演员奖，拍摄时她年仅7岁。闻天祥赞她表演浑然天成，未来可期，并对导演洪玉桔在指导儿童演员、捕捉表演，以及呈现社会面貌与生活细节上的功力给予肯定。

新加坡导演韩蕴光与西班牙动画导演Raul Garcia（劳尔加西亚）联合执导的历史动画长片《沧海琴声》，入围最佳改编剧本（韩蕴光、施涵）、最佳动画片及最佳原创电影音乐（何国杰、Isabel Latorre Saez）三项奖。

闻天祥指出，新加坡电影今年表现耀眼，值得关注。除了《我们不是陌生人》和《泡泡糖女孩》，他也特别提到《沧海琴声》获三项提名，实力不容小觑。

第63届金马奖颁奖典礼11月22日在台北流行音乐中心举行。

第63届金马奖入围名单（部分）

最佳剧情片：《我们不是陌生人》《女孩》《双囍》《善男信女》《狂忘警探》

最佳导演：陈哲艺《我们不是陌生人》／邱礼涛《我们不是什么》／杨毅恒《告别的年代》／许承杰《双囍》／Sabu《狂忘警探》

最佳新导演：舒淇《女孩》／洪玉桔《泡泡糖女孩》／解孟儒《泥娃娃》／周彤《谎言生活》／杨两全《善男信女》

最佳女主角：杨雁雁《我们不是陌生人》／袁澧林《第四幕》／余香凝《双囍》／梁翠珊《谎言生活》／钟雪莹《善男信女》

最佳男主角：戴立忍《功夫》／ 刘冠廷《双囍》／ 杨伟伦《善男信女》／ 阮经天《狂忘警探》／ 陈泽耀《黑潮》

最佳男配角：林伟文《我们不是陌生人》／江𤒹生《我们不是什么》／朱轩洋《功夫》／田启文《双囍》／黄冠智《狂忘警探》

最佳女配角：林品彤《女孩》／Mhia Firdaus《沙央》／孙嘉灵《谎言生活》／翁倩玉《阳光女子合唱团》／彭秀慧《善男信女》

最佳新演员：白小樱《女孩》／王宣静《泡泡糖女孩》／Nandagopall Mohan《沙央》／何曼希《阳光女子合唱团》／王杰登《日光》

最佳动画片：《沧海琴声》《魔法星图》《欢迎来到朵莉之家》

最佳剧情短片：《末代僵尸》《她说》《三只小猪》《果》《爬坡》

最佳原著剧本：王德健《第四幕》／ 郭家禧、李振杰、何肇康、蔡嘉桁《离奇命案》／汤湘竹《沙央》／ 谢沛如、许承杰《双囍》／杨两全、火车《善男信女》

最佳改编剧本：韩蕴光、施涵《沧海琴声》／洪玉桔《泡泡糖女孩》／ 杨毅恒《告别的年代》／周彤《谎言生活》 ／吕柏勋、陈家平《日光》