第63届金马奖入围名单于10月1日下午5时30分揭晓，新加坡五部作品共15项入围，成绩亮眼。其中《我们不是陌生人》（简称《陌生人》）入围七奖，打破之前两部《爸妈不在家》和《热带雨》入围六项的纪录。

凭《陌生人》首次踩进金马最佳男配角的林伟文，接受《联合早报》电话访问时，开心得说不出话。之前他受访时曾表示什么演技奖都没份，岂料这次一击即中入围金马奖，让他非常激动：“真的好开心，身边一堆恭喜的电话接不停哈哈。”他说，现在最想看其他入围者的作品，才知道自己胜算如何。

林伟文演技受到金马奖肯定。（档案照）

杨雁雁看入围名单 “已接近99.999%完美”

电话那头的杨雁雁同样难掩兴奋和开心，二度入围最佳女主角，如果得奖会是锦上添花，“这次看入围名单，已经接近99.999%完美。但比起奖项跟荣耀，我更希望观众能入场看戏，给予这部诚意满满，拍给新加坡人看的电影，多点支持。”

杨雁雁感谢导演陈哲艺对她的支持与信任，11月22日颁奖礼当天，她希望开开心心和三部曲的大家庭好好叙旧。

杨雁雁的演技被金马评审大赞已炉火纯青。（档案照）

杨雁雁2013年凭《爸妈不在家》拿下最佳女配角奖，2019年则以《热带雨》勇夺影后大奖，目前人在成都筹拍电视剧的陈哲艺受访直言：“我最希望（杨）雁雁能再凭这部拿影后，那三部曲就算最圆满了。”

陈哲艺说，自己曾出席无数颁奖礼也当过评审，对他个人的奖项反而不是那么执着，“我更希望参与的团队可以拿奖，得到大会肯定。”

洪玉桔觉得王宣静有望得新演员奖

《泡泡糖女孩》入围最佳新导演（洪玉桔）、最佳新演员（王宣静）和最佳改编剧本奖。洪玉桔说，她听完金马奖执行长闻天祥分析评委评语后，认为王宣静有望夺奖。

洪玉桔入围金马奖最佳新导演。（档案照）

“我觉得自己得新导演奖的机会不高，舒淇的《女孩》各方面都掌握得很好，胜出机会高。之前曾多次入围导演奖项都没拿，我知道自己还有瑕疵和可以进步的地方。”她觉得最可惜的是另一小演员王雪萁没有入围。

金马评审大赞《泡泡糖女孩》小王宣静（左二）演技浑然天成。（互联网）

韩蕴光入围最佳改编剧本 “真的很感动”

韩蕴光得知动画片《沧海琴声》入围金马三奖项时，正在出席影片的映后交流会。他笑说：“小时候看过金马奖颁奖礼，怎么都没想到自己有一天会入围，哈哈。这是我第一次写长片剧本，花了10年时间，能够入围最佳改编剧本，真的很感动。”他希望这部充满浓浓新加坡历史，用音乐、爱情和友情撰写的动画片，能通过金马奖让更多地方的观众看到。

韩蕴光（左）和何国杰凭《沧海琴声》入围第63届金马奖。（档案照）

何国杰 “能参与这部新加坡作品意义非凡”

本地资深音乐人何国杰不是金马新人，他早在2011年就凭借电影《赛德克·巴莱》荣获第48届金马奖“最佳原创电影音乐”奖。这次凭《沧海琴声》二度入围，他说：“能够入围，对我和一同创作电影音乐的搭档Isabel Latorre（西班牙作曲家）及音乐团队来说，是非常大的鼓舞。我们都为这部电影倾尽了全力。我要感谢导演韩蕴光，让我加入这个创作大队中，能参与《沧海琴声》这部新加坡制作，意义非凡。也恭喜陈哲艺执导的《我们不是陌生人》（入围同一奖项），希望新加坡作品这次能搬很多匹‘马’回家！”

马来语短片《果》硬拼范冰冰《她说》

由陈哲艺监制、新锐导演陈见明执导，范冰冰主演的短片《她说》，连同49岁新加坡导演林镌霓编的马来语短片《果》（Buah），双双入围最佳剧情短片。这是新加坡马来语作品首次杀进金马奖。

马来语短片《果》导演林镌霓。（受访者提供）

闻天祥在入围宣布会上透露，所有奖项当中属最佳剧情短片竞争最激烈。“这次有大概300多部短片报名，要选出最后五部，评审们经过不少讨论。”

《果》导演林镌霓受访时说：“这部电影的整个旅程完全出乎意料。它曾去过美国、欧洲、韩国以及东南亚，唯独没能走入华语世界。非常高兴我们有金马奖这个平台，能与大家分享这部小小的马来语片。”《果》之前已经在第32届棕榈泉国际短片电影节（Palm Springs International ShortFest），击败来自世界各地的324部作品，夺得最高荣誉“Best of Fest”大奖，并凭此取得角逐明年第99届奥斯卡最佳实景短片的资格。