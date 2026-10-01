（台北讯）第63届金马奖10月1日揭晓入围名单，最佳女主角奖的五席由三名香港演员袁澧林、余香凝和锺雪莹、中国大陆演员梁翠珊及新加坡演员杨雁雁包办，台湾女演员罕见全数缺席。翁倩玉则凭台湾卖座片《阳光女子合唱团》，相隔54年再获金马奖提名，角逐最佳女配角奖。

本届影后五强分别是《第四幕》的袁澧林、《双囍》的余香凝、《谎言生活》的梁翠珊、《善男信女》的锺雪莹，以及《我们不是陌生人》的杨雁雁。

对于没有台湾演员入围影后，金马执委会执行长闻天祥表示，今年女主角竞争格外激烈，评审以演出表现为依据。他说：“证明我们是公平的，其实今年女主角非常的强大。”

闻天祥透露，《告別的年代》台湾演员宋芸桦、《女孩》台湾演员9m88一路竞争至最后阶段，连同《泥娃娃》的香港演员蔡思韵，都是本届影后遗珠。

76岁的翁倩玉以《阳光女子合唱团》角逐女配角奖。（互联网）

女配角奖同样竞争激烈，76岁的翁倩玉凭借《阳光女子合唱团》入围，她将与15岁的林品彤等人较量。林品彤曾在2023年、12岁的时候，以电影《小晓》获得第60届金马奖最佳女主角奖，荣登金马史上最年轻影后入围者暨得奖者，这次以台湾女星舒淇执导的《女孩》入围女配角奖。

对于相隔54年再获提名，翁倩玉说：“对我而言，是一份无比珍贵的荣耀！”

刘冠廷角逐影帝“像被雷打到”

台湾演员刘冠廷凭《双囍》入围最佳男主角，将与《功夫》的戴立忍、《黑潮》的陈泽耀、《善男信女》的杨伟伦，以及《狂忘警探》的阮经天角逐影帝。

刘冠廷得知入围“金马63”最佳男主角奖后，与妻子孙可芳相拥而泣。（互联网）

刘冠廷说，公布名单当天难得提早收工，正好回家跟妻子孙可芳及儿子“小太阳”观看直播。原本还在为《双囍》《功夫》的伙伴紧张，没想到听见自己的名字，他顿时“全身起鸡皮疙瘩，像被雷打到一样”，随即与妻子相拥而泣。

马来西亚演员陈泽耀升级当准影帝

马来西亚演员陈泽耀三年前凭《富都青年》入围第60届金马奖最佳男配角，如今凭《黑潮》首度角逐影帝。他激动在社媒写道：“18年了，我还在努力当一位演员。我叫陈泽耀！”