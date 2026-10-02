冬去春来

可上爱奇艺观看

又看了一部温暖动人的年代剧。央视和爱奇艺等联合出品的32集《冬去春来》，以1990年代的北京一家“冬去春来”小旅馆为背景，见证一群来自天南海北怀揣梦想的青年男女，跌宕起伏的北漂生活。

痴迷剧本创作但不断被退稿的白宇，渴望站上高雅舞台却只能在走穴商演中求生存的美声歌手章若楠，在浮华复杂的娱乐圈寻找演女主角机会的林允，一身才华却沦落到在天桥下给路人吹奏以实现自己的音乐梦的萨克斯风手王彦霖，热爱演戏同时为给妻儿治病拼命干杂活努力赚钱的群众演员田雨，想一鸣惊人但其先锋艺术无人理解的画家曹征……

一大群人萍水相逢，同聚“冬去春来”，起初看不对眼，对人防范排斥，但日子久了，惺惺相惜，互为依靠，处出了一家人般的浓密情感。多少个日子，他们在外头受尽了打击挫折，都在旅馆的家里感受到关怀鼓励，苦中作乐。这些戏码赚了我不少眼泪。

“冬去春来”小旅馆充满浓郁的烟火气和人情味。（取自剧集官微）

一幕幕揭开残酷现实

大伙儿为了梦想努力拼搏，但现实总是残酷和无奈。走过千禧年，来到新时代，有人继续坚守，最终实现梦想，也有人被迫放弃，无奈向现实低头。

现实有多残酷呢？剧情一幕幕揭开：白宇要当编剧，可业余要变专业入门难，还须遇上伯乐；章若楠为赚音乐课学费，给名设计家当学徒，交上的作品被看上了，竟然无法署名留住版权；林允闯电影圈，得跟无数长相更好的女孩竞争，最终得抉择是否用肉体换取机会；王彦霖身具才华，但斗不过别人靠关系……

林允（左）和王彦霖寻找工作机会，却被“潜规则”阻拦。（取自剧集官微）

都是众所周知的娱乐圈“潜规则”，却在一群演员的优秀演绎下，变成感动人心的故事。剧中还有不少精彩角色，例如看管旅馆的宋家腾表面爱算计和嘴碎，实则心软仗义，是北漂们的暖心大家长。其他一众配角，无论正反或是亦正亦邪，都性格鲜明，令人过目难忘。

不能不提传出出轨事件的包贝尔。他的角色精明算计、果敢坚毅，从赴香港务工到前往俄罗斯做生意当“倒爷”。“倒爷”泛指从事倒买倒卖，从中赚取差价的个体商贩或中间商，商品小至衣帽鞋袜、电子手表、火车票，大至钢材、汽车、棉花等生产资料。

重现中苏边境“倒卖”场面

“倒爷”流行于1970年代末至1990年代初，尤其是80年代中后期中国经济体制改革的转型期。这是计划经济与市场经济并存的价格“双轨制”产物，当时中国统配物资价格低，而市场调节价格高，一些人利用特权、关系或敏锐的信息差，低价买进统配物资再高价转卖牟取暴利，就称“倒爷”。其中最有名的莫过于在中国与苏联边境倒运服装和日用品的“国际倒爷”。

这部剧完整呈现了中苏边境的“倒卖大场面”。包贝尔带领众主角搭乘长途火车到莫斯科，一路吃尽苦头才抵达目的地，然后沿途拼死累活地倒卖，甚至遭遇黑帮胁迫的险境，让人大开眼界。

36岁的白宇（左）搭配29岁的章若楠，外形相当登对。（取自剧集官微）

本剧由郑晓龙和李昂联合执导，郑晓龙的代表作有《甄嬛传》《芈月传》《红高粱》《南来北往》《驻站》《藏海传》。以《南》为原班班底的编导，把一家小小的旅馆拍成一个时代的缩影，观众看到每个人都有着自己的人生目标与困境，充满年代剧的真实感，没有狗血逆袭，只有“同是天涯沦落人”并肩前行的滚烫情怀。

36岁的白宇最近在节奏偏慢但深获好评的历史剧《太平年》里，演出历史人物的厚度，在《冬去春来》饰演怀揣梦想的小子，却还洋溢少年感。29岁的章若楠走出甜宠剧的舒适圈，清纯的外形也能扛起年代剧女主的顽强大气，跟白宇的搭配也挺登对的。