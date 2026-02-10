央视历年秋晚“榜中榜”经典

北京卫视历年秋晚精彩回顾

广东卫视2026中秋晚会

可上YouTube观看

仅次于春节联欢晚会，中国电视台的中秋晚会也办得热闹盛大。今年，央视秋晚特别揭晓该台历年秋晚“榜中榜”经典。这个黄金榜单根据官方综合盘点——艺术水准、现场震撼力、社会反响、媒体好评度以及海外传播影响力等综合权衡，以及全网多维度的大数据指标，包括来自于各大平台（如央视频、YouTube、微博等）的历史累计播放量相加而产生。

周深的精彩表现霸住前两名。他与萨顶顶在2020年“高音对高音”合唱的《左手指月》长期高居冠军。2024年，他在法国钢琴演奏家Richard Clayderman（理查克莱德曼）的伴奏下演唱《梁祝》，屈居亚军。他2023年以男女声变换演唱《光亮》，也跻进第九名。

去年82岁高龄去世的台湾音乐人陈彼得，2019年翻唱费玉清的《一剪梅》，高居第三。檀健次和毛晓彤2022年载歌载舞合唱《孤独颂歌》获第四名。2024年李现饶舌，唐嫣坐在秋千上伴唱《若月亮没来》，排名第五。

第六名又是音乐实力被听见的檀健次，他2023年与炎明熹唱跳轻快又温暖的《漫步人生路》。高人气演员不仅上述几位，十大还有王一博和周冬雨2022年合唱的《这一生关于你的风景》，以及刘涛2024年独唱应景的《明月千里寄相思》。

广东卫视“山海升明月”2026粤港澳大湾区中秋晚会，则有充满地方特色的大型歌舞表演，舞台美轮美奂，还可听到潮州劲歌热曲。

北京卫视也有历年秋晚精彩回顾，可以看到肖战、刘宇宁、胡彦斌、杨宗纬、郁可唯、潘玮柏、张远、吴克群的演唱，当然也少不了周深和檀健次。