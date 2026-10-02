陈一心9月份毫无预警搬到法国巴黎生活，原来是重返校园当学生，目前正为住宿烦恼。

26岁的她9月底在YouTube释出《巴黎日记》第二集，在视频中提到，因为独自在新城市展开生活必须有警觉心，所以暴露太多关于自己住址与行踪的信息不明智。不过，她透露，自己靠奖学金在巴黎一所学府上学，“但出于安全考虑，暂时不会透露就读的学校。”

她目前通过中介租了一间公寓暂时住下，月租超出她的预算，达2300欧元（约3300新元），但空间只有32平方米这么大——相等于新加坡三房式政府组屋的约一半，比本地豪华酒店客房的平均面积还要小。

公寓卫生状况欠佳

陈一心在巴黎的“第一个家”又小又贵，但她看中公寓的保安设施，所以在经济条件的允许下“在安全方面多花点钱”。另一个原因是，这栋楼设有电梯，上下楼很方便。

她连忙解释：“我知道，这么说听起来有点好笑，但我一个人搬到巴黎，如果拖着三四个大行李箱爬楼梯，简直是不可能的任务。”

陈一心入住目前在巴黎租的公寓前，发现里头的卫生状况欠佳。（陈一心YouTube视频截图）

然而，她的入住过程不太顺利。她在入住前检查公寓时，发现里头的卫生状况很糟糕。她看到到处散落的头发，包括在咖啡机里；床铺上还有明显的污渍，甚至看到虫子，令她十分错愕。

所幸她出门遇贵人，“验房人员非常友善，我真的很感激能遇到这么多好人；房东本人也非常贴心、善解人意且反应迅速，她对房子的状况深表歉意。”

房东立即请人把房子彻底打扫干净，并请专业人员检查所有的床铺和沙发，排除臭虫隐患，陈一心才松了一口气。她透露，曾被臭虫“折磨”，被叮咬后浑身发痒，但“看不见也抓不到”臭虫，当时因为一直找不到臭虫在哪里而不得不把整个房间和车子里里外外彻底清理一遍，衣柜里的衣物也彻底洗干净，所以至今仍心有余悸，害怕噩梦在巴黎重演。

陈一心9月上旬搬到巴黎展开新生活。（陈一心YouTube视频截图）

同学超有钱

陈一心说，她庆幸能租到这间公寓，但打算等安顿以后再另寻长期住所。她笑叹，“我学校里的学生大多非常有钱，我是少数靠奖学金入学的学生，奖学金确实帮了大忙”，但未来两年恐怕无法负担每月2300欧元的房租，所以为“房事”烦恼。

她希望自己在巴黎的安乐窝是一个展现自己风格的空间，因此希望未来能找到一间理想的空房子，按照自己的喜好添购家具，但也知道这么一来，开销就会更大。

她说：“我之前存了一笔钱，足够应付（在巴黎）头几个月的开销，但大家别误会，其实我手头也很紧，压力也大，因为不知道接下来该怎么办。”