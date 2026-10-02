（首尔讯）简直太疯狂！T.O.P（崔胜铉）年初找Nana拍新歌《简直太疯狂》（Studio54）MV擦出爱火，10月2日被爆秘爱后，双双认爱。

根据韩媒“Dispatch”报道，T.O.P与Nana在6月开始交往，并曾连续两天在她住家附近约会。期间，两人并未刻意遮掩，一起到便利店，Nana拉着T.O.P袖子，互动亲昵。报道说，T.O.P搭德士或公司车去找Nana；在她于9月下旬前往米兰出席时装周前，两人一直待在她的住家里。

恋情曝光后，T.O.P透过经纪公司Topspot Pictures霸气认爱：“透过拍MV结缘，从6月开始交往。”Nana的经纪公司Sublime也同步发声承认“正在交往”。

【更新】Nana通过社媒亲自向粉丝报喜：“大家应该很错愕对吧，我自己也有点害羞，我们会好好地、健康地交往下去。”

T.O.P于2023年退团BigBang，2026年4月份推出专辑“Another Dimension”时，找来Nana拍摄主打歌“Studio54”的MV。两人过去曾在访谈节目上说，透过MV拍摄第一次见面；Nana曾问为什么找她，T.O.P说：“在我看来，你是最适合的人选。”

Nana早前因为在古装剧《挑情丑闻》（The Scandal）中，嘴唇显得过于饱满而被批评“太抢镜”，使观众出戏。她随后在社媒发声道歉。如今认爱T.O.P，获得网民支持：“好有夫妻相啊”、“这两张脸我同意了”、“太相配了，看MV就觉得两人应该要在一起”。