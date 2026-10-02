中国艺人檀健次今年忙于影视界，不仅凭借电影《震耳欲聋》获得第21届中国长春电影节金鹿奖最佳男演员，他所主演的犯罪电影《空枪》也登上大荧幕。9月才现身米兰时装周出席时装秀的他如今回归歌手身份，推出新专辑“TANGENT”，也是他首次担任个人专辑出品人兼总监制。

檀健次9月28日推出第三张个人音乐专辑“TANGENT”，专辑共收录13首作品，风格横跨抒情、低音Rap到潮流舞曲，以不同的声音与情绪呈现关系中的多重面貌。在专辑发行前两天，华纳音乐中国正式宣布与檀健次开启全球战略合作，以中国市场为起点，进一步推动其音乐作品触及更广泛的国际听众。

专辑的英语主打歌曲“DROP”结合Deep House、当代电子乐与 EDM元素，歌曲描绘一场如猫鼠游戏般的较量。中文主打歌曲《别放过》则是充满空间感的氛围流行抒情曲，探讨“101%的爱与100%的不合适”之间的矛盾共生。

在完整专辑推出前，歌曲“PROOF”和“DEAD REFLEX”已率先推出。“PROOF”首发期间曾吸引超过3万名听众同时在线收听。“DEAD REFLEX”则与曾参与BTS音乐制作及BLACKPINK视觉作品的幕后团队合作，相关影像历经24小时连续拍摄完成。

11座城市开放线下空间

专辑发行后，“TANGENT”还推出了线下主题空间，并会在9月29日至10月31日在中国北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、重庆、南京、厦门、合肥及沈阳共11座城市开放展览。

以镜面、聆听与互动装置为媒介，线下空间将专辑中的“观看”、“关系”和“自我”转化为可被亲身体验的场景，让听众从观看者成为“TANGENT”叙事的一部分。

无法参加线下活动？歌迷也可以在Instagram、YouTube等社媒观赏一系列概念平面、影像及幕后花絮。

“TANGENT”专辑可在各大音乐平台收听。