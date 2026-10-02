（北京讯）镜头上演渣男，镜头外是暖男！中国网民“我只是一颗草莓”发文感谢恩公救命，并标注演员章涛的账号，“在国外被中国男演员救了一命”登上微博热搜。

这名网民说，她在印度尼西亚马拉图岛潜水的第一天，氧气筒剩下70bar（意指还剩约35%到45%气）时，给潜水指导员示意后，不知何故突然漂向海面。指导员见状及时反应但没完全拉住她，就在危急时刻，一名同船但素不相识的大哥一把抓住了她的气压表，和指导员一左一右稳住她并把她带回海面。

网民还说，升上海面的时候，伸出援手的大哥倒着游，光透过海水照在他的身上时，自己看到的“不是阳光，是圣光”。她赞章涛“本人比电视剧里帅一万倍”，最后写道：“谢谢你，我的恩公！虽然你演的很多是渣男坏男，但是你本人是一个善良、trim（指潜水员在水下保持的身体水平平衡）姿势帅得要命的好心哥。”

39岁章涛曾是同济大学电影学院影视表演的专业老师，由音乐剧《理发师陶德》开启演艺事业。他2011年回归校园，是上海戏剧学院表演专业硕士研究生，2013年演出电视剧《极品大作战》进入娱乐圈。

章涛在中国电视剧《好团圆》（左图）和《九门》中分别扮演渣男和反派。（取自章涛微博）

他在2016年杨洋主演的《微微一笑很倾城》中扮演劈腿男而开启“渣男”戏路，2024年凭《前途无量》 中狡猾自负的反派钱渤，以及 《好团圆》里靠老婆（白百何饰）的心机男高平出圈，获网民称为“渣男专业户”和“反派担当”。他在8月22日收官的《九门》中扮演的霍文海，凭“机关算尽却谁都打不过”的反差感被观众封为“窝囊反派”。