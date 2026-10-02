（综合讯）奥斯卡影后Halle Berry（哈利贝里）遭前夫Olivier Martinez（奥利维耶马丁内兹）指控家暴，并向法院申请临时保护令。Berry火速通过律师发表声明反击，双方各执一词。

美国媒体报道，Martinez声称12岁儿子9月26日在房间戴着VR眼镜玩游戏，Berry与现任男友Van Hunt（范洪特）同在家中，她却突然愤怒地冲进房间，怒骂儿子看起来“太愚蠢、是个白痴”，还整个人扑向儿子，双手掐住儿子的脖子并大声狂吼：“现在是谁在掌控主导权？”

据报道，儿子吓得赶紧打电话向父亲哭诉求救，称已非第一次遭暴力对待。Martinez声称Berry隔天传短信致歉，承认“对昨晚发生的事感到很糟糕”。不过，他难忍儿子受虐，愤而向法院申请保护令，并指控Berry有多项暴力前科，包括曾在2021年掌掴自己，10年前朝自己丢掷装有刀叉的盘子，以及2023年商讨抚养费时，对着儿子辱骂自己。

报道说，Martinez已向法院争取儿子的单独监护权，并要求Berry保持距离，更要求她在探视前后必须接受药物与酒精检测，在儿子面前不得饮酒。

Berry则透过律师发表声明反击，痛批前夫的指控完全不实，更愤怒揭露前夫多次违反法院命令、干扰儿子必要的治疗和教育辅导。声明也说，她“绝对不会被这种恶劣行径击倒，会为了儿子的最佳利益战斗到底。”

60岁的Berry曾有过三段婚姻，她过去曾自爆被男友虐打致失聪，当时第一任丈夫喊冤否认。她目前的男友是格莱美奖得奖音乐家Van Hunt。