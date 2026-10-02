（香港讯）63岁香港前歌手邝美云转战商场后是珠宝生意老板。如今身家丰厚的她日前做客香港电台节目《移植新突破》，罕见谈起捉襟见肘的童年，透露10岁就担起照顾家人的重任。

她说自己尚在襁褓时就被送到澳门由外婆带大，直到10岁那年，因为母亲不幸确诊乳癌和血癌，她才被接回香港，一家人挤在旺角的狭小空间生活。10岁到14岁期间，正值求学阶段的她几乎每天都在医院度过。

邝美云忆述，她12、13岁在深水埗上学，放学后就赶回旺角的家煮饭，然后带着饭菜赶到香港仔南朗医院探望母亲。有一次，母亲突然剧烈呕吐，秽物落在母女俩全身上下，但邝美云没被吓坏，反而安慰母亲并先为她擦拭干净，才处理自己身上的污秽。这个经历让她深深体会，对于病人而言，家人的陪伴、态度与心理支持非常重要。

母亲卧病在床，身为长女的邝美云也肩负照顾年幼弟弟的责任。她忆述，当年家境贫寒，家里的食材极度匮乏，靠鸡蛋、快熟面和廉价罐头，如午餐肉和豆豉鲮鱼等，给弟弟做饭。为了不让弟弟吃腻，她发挥创意，利用不同煮法变出多种鸡蛋菜肴。时过境迁，她笑称，那段艰苦的日子，无意中令她练就出一手好厨艺。

邝美云（左起）是1982年香港小姐亚军，同届冠军是梁韵蕊，季军是寇鸿萍。（互联网）

虽然母亲在邝美云14岁就与世长辞，但她从未觉得自己的童年过得特别悲惨，反而乐观认为“至少还有地方住、可以读书、有饭吃”已是莫大恩赐。

邝美云在1982年参加香港小姐选美夺得亚军，1984年签约成为歌手，也曾出演过TVB电视剧。她2000年后淡出娱乐圈，转战商界发展珠宝生意，目前也是香港特别行政区全国人民代表大会的代表。她1996年和吕良伟结婚，婚姻只维持一年就破裂。