食好D

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在追求健康生活的时代，大家的饮食习惯是否足够健康，或是根本一直做错？TVB的15集饮食健康综艺《食好D》（粤语意指吃好一点），找来2016年香港小姐冠军冯盈盈、2021年冠军宋宛颖、2023年冠军庄子璇，联合陆浩明，一起探讨现代人的饮食问题，通过营养学与生物学知识解析饮食迷思。

节目每集围绕不同食材展开，邀请营养学家进行多角度分析。主持人则结合专业理论分享健康饮食经验，如宋宛颖公开她在选美期间以豆腐替代碳水化合物控制体重的经历；冯盈盈展示豆腐三文鱼汤食谱。还有厨师现场演示健康烹饪技法，传达关于减重、增肌等实用信息，强调科学饮食观念的实践应用。

独嘉瞓过界指南

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到外地旅行，不少人希望节省移动时间，将每分每秒都投入玩乐之中，于是精打细算寻找最省时又好玩的夜宿方式。TVB的12集旅游综艺《独嘉瞓过界指南》找来旅游达人兼电台DJ谢茜嘉，与旗下新人蔡景行、冯皓扬，以巴士、船、火车各种交通方式，在越南、中国、日本和韩国展开夜宿旅程，通过节省住宿费延长游玩时间，探索独特景点。节目名称的“瞓”（华语念fèn，粤语念fan第三声）意指睡觉。

主持人的奇特体验包括：去东京的豪华过夜巴士设有独立房间；赴韩国仁川的大游轮有总统套房；开往越南河内的过夜巴士，一格格独立床位犹如胶囊酒店；在中国打卡高铁卧铺；在越南船上住宿，欣赏世界遗产人文胜迹的绝美景观。

不仅如此，节目还有木浴美容、学做乌冬面等各种有趣的旅游和饮食内容。