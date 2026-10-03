我听过艺人不满一些媒体不联系，不求证就直接拿社交媒体账号上的贴文“看图说故事”，但说句公道话，媒体要获得艺人回应也不是容易的事。早报向来秉持新闻求证精神，尽可能联系艺人求证、做访问，但并非所有艺人都愿意回应。试过经理人冷冷地回一句：“要说的，都写在社媒了”，很多时候发出去的短信石沉大海。已读不回是家常便饭，也是最让记者困扰的，受不受访不过是一句话的事，偏偏有些人选择不回复，把记者吊在半空中苦等。“早死早超生”啊，还不如直接回拒，让人死得痛快。——李妙音

上个月同事约访金姐（金银姬），于是前去跟许久不见的她打招呼。几次遇到金姐，都被她热情款待，不喂饱你绝不“罢休”。她是单纯善良的受访者，侃侃而谈又风趣的分享令人感到温暖。当她失去挚爱时，言语中的悲痛令人无不动容。所幸这次再见她，金姐还是金姐，带着一对孙子的她眼底闪耀着光，动作还是相当灵活。有时候接触受访者会让我们感到元气满满，金姐绝对是其一，由衷希望金姐能够继续朝气蓬勃，散播欢乐之余，自己也能开开心心。 ——赖婉丽

看到心水日剧《重启人生》被中国翻拍的消息，我有些百感交集。开心的是，执导该剧的是曾拍过《我在他乡挺好的》《装腔启示录》的李漠，他在都市女性题材上的细腻处理一直让我颇为信服，因此不太担心他会“魔改”这部口碑极高的作品。让我“忐忑”的部分，则在于选角。我对倪妮的演技没意见，只是原版女主角安藤樱的气质非常独特，实在很难把“麻美”这个角色和倪妮联系在一起。反倒是任素汐，我觉得她的气质和安藤樱有几分相似。没能看到任素汐版本的“麻美”，好可惜啊！——曾慧仪