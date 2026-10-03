假面美颜

Plastic Beauty

可在Netflix观看

Netflix拍日剧选材向来精准，最好有话题性，愈是哗众取宠愈容易引起注意。拍过AV情色行业、诈骗师、相扑、艺伎等题材，这次以时下流行的医美整形产业为主题，果然成功获得瞩目，一上线即在各地占据十大排行榜。

医美整形虽已不再是禁忌话题，对一般人而言，仍然充满神秘色彩。串流平台上的英文剧名为“Plastic Beauty”，日本原剧名其实是“Downtime”（恢复期），意思是蛹蜕变成蝶之前的关键时刻。

松冈茉优近年不顾形象的演出获得肯定，成功完成作为演员的蜕变。（Netflix提供）

整形不只为变美

剧里说，化蝶飞翔前蛹的内部会先彻底崩坏一次，但那段恢复期是无敌的，因为“你会相信你能成为最好的自己”。置之死地而后生，整形有代价，改变容貌却不仅仅想变得漂亮、满足虚荣心而已。对某些人而言，这是为了找回自尊，是对自我的重新定义，甚至是唯一的重生机会。

身患绝症的老人（左）死前唯一愿望就是全身整形，剧中重口味情节据说部分取自真实案例。（Netflix提供）

剧里，声优为了得到发挥才华的机会，不惜重塑容貌；小学生想要流量所以整形；癌症末期老人临终前想为自己做的事是变得美丽，还有一整再整，最终倾家荡产的整形依存症患者……重口味情节据说大多取材自现实个案，所谓业界的暗黑内幕不算耸动，倒是呈现部分手术过程颇有真实感，血淋淋触目惊心。

原本把此剧当作《整形春秋》（Nip/Tuck，也译《整容室》）日本女性版，主角是外科医生松冈茉优与整形诊所院长“神之手”传人仲里依纱，前者粗鲁又自我的天才医生形象让人想起经典日剧人物“Doctor X”，后者则是从小活在“神之手”父亲的阴影下努力争取认同的精英。剧集前半部以个案主导叙事辅以主角的背景故事，情节还算能牵动情绪，甚至引人深思。

松冈茉优救了打肉毒杆菌素过量而命悬一线的隆胸网红，却因擅自移除病患胸部填充物而陷入医疗纠纷，并遭网暴；被辞退之后进入美容整形诊所工作，逐渐改变对医美的偏见。女主角们的际遇与个性截然不同，冲突紧绷却又互相依存，甚至带几分暧昧的关系，本来极具戏剧张力。

狗血反转太用力

岂料最后三集完全把焦点从独立个案转向主角身上，上演父女恶斗外加身世大揭秘，剧集顿时沦为洒狗血煽情的家庭戏码，不断听着女人们情绪失控嘶吼，让我大受惊吓。

58岁的渡部笃郎依然气场十足，可惜人物性格刻画前后矛盾，演技无从发挥。（Netflix提供）

世界不是黑与白，编剧不愿让两位浑身缺点的女主角沾上污点，拼命为她俩洗白，以至于另一关键人物——“神之手”父亲渡部笃郎的人设显得莫名其妙。究竟他是为了慰藉被世俗之见逼死的亡母而贯彻理念的理想主义者，还是执着于血缘无情迫害女儿的卑劣之辈，看完无从定论，但58岁的渡部笃郎依然有型是不争的事实。

木村拓哉的二女儿光希演富家女，白富美造型让人眼花缭乱已完成使命。纯为欣赏演技，还是把视线放在偶像出身的永作博美和曾是天才童星的安达佑实身上吧，女人们历尽风霜沦为配角仍能制造无法忽视的存在感，美丽终究会消逝，但实力才是必要。