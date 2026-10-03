由电台UFM100.3主办的年度华语流行歌曲排行榜“U选1000”于2026年迈入第14届。特别的是，今年的“终极倒数”活动适逢电台25周年台庆，两项盛事首度同在10月3日（星期六）这一天于怡丰城（VivoCity）三楼露天剧场（Amphitheatre）举行。现场吸引了超过2000名观众共襄盛举，据悉，甚至有听众早在下午3点就到场排队。

此次活动在傍晚6时率先由“日落音乐派对”拉开序幕。本地歌手王俪婷（Olivia Ong）、本地夫妻档双人组“双节奏”（The Cold Cut Duo）和黄俊荣（Amsden），带来各自的新歌与代表作，瞬间炒热现场气氛。

新加坡歌手王俪婷（左图起）、黄俊荣和夫妻档双人组“双节奏”，在“日落音乐派对”上献唱。（龙国雄摄）

备受瞩目的“终极倒数”于晚上7时开始。揭晓歌曲的过程中，观众在DJ与歌手的带动下挥舞着荧光棒齐声大合唱。马来西亚歌手李佳薇演唱的《甲乙丙丁（你我怎么两清？）》虽发行仅三个月，但凭借超高人气荣登榜首。在成绩揭晓后，现场播放了李佳薇预录的致谢视频，她开心地说：“非常感谢UFM100.3听众朋友的支持，让《甲乙丙丁》成为今年‘U选1000’的冠军歌曲，我感到非常开心和荣幸！”

获得第二名的是由张紫宁和李鑫一合唱的中国夯剧《逐玉》插曲《一念》；排名第三的则是2025年冠军歌曲、由张远演唱的《看着我的眼睛说》。

今年参与“终极倒数”揭晓环节的帮唱歌手，除了“双节奏”和黄俊荣，还包括2026年“广播歌王”冠军“小龙”徐延龙和亚军“Beonn”蔡欣怡。

现场也举行切蛋糕仪式，庆祝UFM100.3的25岁生日。台长洪菁云说：“我很荣幸有机会跟这个团队一起成长，你们也是跟我们一起成长的，所以我相信我们庆祝25岁生日，大家跟我们一样心里是满满的感动。”

2026年“U选1000”终极倒数活动适逢电台UFM100.3的25岁生日，现场举行了切蛋糕仪式庆祝。除了全体DJ与多名本地歌手外，一同在台上的嘉宾还包括新报业媒体董事总经理郭又铨（中排左二起）、华文媒体集团社长李慧玲，以及副社长罗文燕（中排右三）和韩咏梅（中排左一）。（龙国雄摄）

纵观本届的1000大榜单，入榜歌曲数量最多的是林俊杰，共有40首歌曲上榜。紧随其后的是周杰伦（39首）、五月天（34首）、孙燕姿（34首）和王菲（23首）。值得一提的是，不少其他本地歌手也表现优异。卓振声有六首歌曲闯入1000大，当中排名最高的是第20名的“Hard To Let You Go”；林倛玉的《同花顺》也跻身100大，排名第36。

UFM100.3节目总监张承尧：冠军歌曲气势强劲

UFM100.3节目总监张承尧接受《联合早报》访问时表示，李佳薇的《甲乙丙丁》自7月发行后在各大平台流传甚广，气势强劲，可说是榜单中异军突起的一首歌曲。

他说：“一般在‘U选1000’中表现出色的，大都是发行了半年至一年、或是一些经典作品。没想到《甲乙丙丁》在推出后的短短一个月内，能获得这么多听众的投票支持。”他认为，这首歌之所以能够夺冠，除了旋律动听、易于传唱，副歌部分也极具记忆点。

至于排名第二的《一念》，他认为这与张凌赫和田曦薇主演的《逐玉》大受欢迎息息相关；林俊杰为该剧演唱的主题曲《我对缘分小心翼翼》同样受到听众喜爱，位居第五。张承尧说：“我觉得前三名很合理，没有跌破我们的眼镜，毕竟‘U选1000’是本地的榜单，听众对新马歌手向来都给予了更多的支持。”

早期的榜单，名列前茅的通常都是天王天后的作品，但近几年的情况似乎有所不同。对此，张承尧认为，现在已经是“单曲时代”，许多歌手不再追求一年内发表多首作品，而是专注于做好一首歌。

他说：“天王天后在‘U选1000’中还是有他们的实力，他们凭借的是长久以来的作品积累。虽然近年他们不一定有某首特别hit（受欢迎）的歌曲，但因为累积了许多经典，所以他们的歌曲在入榜的数量上，依然占据了大多数。”

“U选1000”终极倒数活动与“日落音乐派对”在Tik Tok现场直播，同步在线观看的人数最高达2500。2026年“U选1000”完整榜单，可上网ufm1003.sg/u1000-countdown查阅。

2026年“U选1000”15大歌曲

1. 《甲乙丙丁（你我怎么两清？）》／李佳薇

2. 《一念》／张紫宁＋李鑫一

3. 《看着我的眼睛说》／张远

4. 《恒星不忘Forever Forever》／周杰伦＋言承旭＋吴建豪＋周渝民＋五月天阿信

5. 《我对缘分小心翼翼》／林俊杰

6. 《倔强》／五月天

7. 《太阳与地球》／卢广仲

8. 《幸福在歌唱》／A-Lin

9. 《我不难过》／孙燕姿

10. 《海屿你》／马也_Crabbit＋Cole先生

11. “Ms. Potato”／沈虫虫＋陈土豆

12. 《梦醒时分》／陈淑桦

13. 《一个人想着一个人》／曾沛慈

14. “I Do”／周杰伦

15. 《会呼吸的痛》／梁静茹