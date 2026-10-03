（台北讯）68岁台湾资深媒体人陈文茜于今年罹患黑色素癌，7月出院后日前透露因大量使用类固醇，导致五根手指变形。她在脸书发文，透露自己险些从沙发滑落摔倒，所幸她的小型西施犬“西西里岛”机警奔跑求助，才让她逃过骨折危机。

她忍不住感叹：“这次帮我度过难关，抓住我的不是医生，而是我可爱的孩子。”

陈文茜以《我的狗西西里岛救了我半条命》为题发文，回忆2021年昏倒在地时，就是西西里岛在她身上跳跃并咬她的耳朵、鼻子直到她苏醒。没想到今年9月28日，她在台中住家书房，因丝质沙发较滑，一名特护抱着她时不慎往下滑落。快要跌落地毯时，她用两手撐着，脚顶着前面小桌子的铁轨，请特护赶快找另一个特护来帮忙。

过了两分钟左右，她的手关节疼痛不已，顶住桌脚铁轨的脚踝也快要不行了。由于她16年前曾摔断尾椎骨，身体再骨折后果不堪设想，她赶紧向一旁熟睡的爱犬大喊求救。西西里岛惊醒后立刻冲向厨房抓门，成功引领管家前来，最终三人合力半抱半拉，才将陈文茜拉回安全位置。

陈文茜形容，她赏爱犬洁牙骨时，它没有立即过来，还是看着她发愣，“伤心的表情溢于脸上”，仿佛在问“你真的好了吗？”。之后，她坐下来，换一个房间，用她那已经浮肿变形而且不停发抖的手，弹着布拉姆斯摇篮曲，爱犬才坐在钢琴旁边笑着看她。

陈文茜感性地说：“生病以来，我总是一关过一关。这次帮我度过难关，抓住我的不是医生，而是我可爱的孩子。愿老天保佑你。你才八岁，我没有把握可以陪你到最后。愿你一生幸福平安。”

贴文曝光后，西西里岛的机智与灵性让大批网民深受感动，纷纷留言赞美：“狗狗真的只是不会说话，但是什么都听得懂啊！”。有人心疼陈文茜“手都变形了”，也有人提醒“所有易滑的椅子都不能再坐了”。面对网民关心，陈文茜亲自回复：“活下来的代价。”短短六字道尽抗癌之路的艰辛与坚韧。