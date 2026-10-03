（综合讯）美国权威格莱美奖今年6月宣布颁发亚洲流行乐奖，引来业界强烈反弹，认为是把K-POP与其他地区或语言的音乐区隔开来，防弹少年团（BTS）率先开第一枪拒绝参赛，另一人气韩团Stray Kids近日也宣布不报名格莱美奖，让人联想到这或许是集体抵制该奖的开始。

格莱美奖10月1日宣布将继续维持“最佳亚洲流行音乐表演奖”（Best Asian Pop Music Performance）的设立，而原先被视为该奖项夺冠热门的韩团Stray Kids，随即透过经纪公司JYP表态不参赛，外界分析这与该奖项存在排挤与分流K-POP音乐的争议息息相关。

JYP证实旗下艺人未递交作品参赛的消息，虽然并未透露具体原因，但由于主办方坚持保留极具争议的“最佳亚洲流行音乐表演奖”，外界推测此举等同于跟随防弹少年团的脚步，集体抵制这项音乐盛事。

英国广播公司直言，他们的缺席将对格莱美奖造成重大打击。

亚洲流行乐的奖项初衷宣称是为了推广亚洲音乐，却引来业界强烈反弹，认为这无疑是把已经在主流市场站稳脚步的K-POP与其他音乐区隔开来，变相筑起一道无形的高墙。防弹少年团疑因不满本该是自由平等的音乐遭到限制，早在7月就率先开第一枪拒绝参赛，当时成员们对外发声表示，希望音乐不会因为地区或语言而受到限制，而是能以音乐本身的价值被听见与喜爱。