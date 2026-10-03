（伦敦讯）英国著名主持人Piers Morgan（皮尔斯摩根）最近在节目专访号称“世界首个AI女演员”Tilly Norwood（提丽诺伍德）时爆发意外插曲，Norwood从原本的讲英语突然改讲15秒流利的广东话，不仅令人傻眼，也让全场气氛瞬间冰冻起来。

据报道，Norwood近期频繁受邀接受多家媒体包括CNN等专访，宣传其电影《错位》（Misaligned）。她出现在英国访谈节目《皮尔斯摩根不设限》（Piers Morgan Uncensored）时，资深演员嘉宾Tom Conti（汤姆康蒂）对于电影参与者是否皆为AI感到好奇，Norwood起初回应：“这是一个有趣的问题。我的电影《错位》是混合制作，意即真实导演、编剧与剪接师仍然参与其中。这并非要取代任何人，而是探索全新的叙事方式。”

混合制作的课题引发现场讨论， Conti再次确认：“你们的演员全是AI还是有真人？”Norwood回答：“他们都是像我一样的数码分身，这是混合制作，也就是说……”话未说完，她突然停顿数秒，随即以广东话继续解释，让主持人和嘉宾面面相觑。

Tilly Norwood（提丽诺伍德，右）上节目接受Piers Morgan（皮尔斯摩根，中）和资深演员嘉宾Tom Conti（汤姆康蒂）访问。（视频截图）

当Norwood转为广东话发言后，Conti便问主持人：“我没听懂，你听懂吗？”Morgan则转而笑问Norwood：“你突然开始说中文（广东话），完全没有任何理由，为什么会这样？”Norwood随即致歉：“很抱歉，似乎系统刚才出了点小状况。我绝无意突然说中文或模仿Piers，有时我的线路会打结。”

她还进一步补充，这种情况相当罕见：“这对我来说也很突然。通常访谈都很顺利，但偶尔还是会发生这种事！”

Norwood的英国创作者之所以使用“世界首个”这一宣传口号，主要是因为她被定位为第一个主演西方长篇真人动画（混合型）故事片的 AI 女演员。不过其实在她之前，中国已出现好些AI女演员，如网剧《异人之下》的莉莉、微短剧《被裁掉的女孩》的方桃子等。