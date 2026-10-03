电台UFM100.3星期六（10月3日）迎来双喜临门！这一天除了是电台25周年台庆，DJ沈嘉怡也在同日早上举行“过大礼”仪式，而吉时更特意选在早上10点03分！

沈嘉怡3日中午接受《联合早报》访问时透露，过大礼的日子是特地算过的良辰吉日，仪式建议在早上9点至11点之间进行，于是准新郎提议将时间定在10时03分，“他说刚好又是10月3日，感觉和UFM100.3有缘分，不如就定在10点03分。”记者指未婚夫果然爱屋及乌，她甜笑说：“他现在是UFM的女婿了，哈哈。”

沈嘉怡于2025年2月在济州岛答应了交往五年多的柯姓初恋男友的求婚。小两口在过去一年多亲力亲为筹备婚礼，婚礼将于11月22日举行。

谈到这次的过大礼仪式，沈嘉怡透露，她和未婚夫参考了过大礼店家的意见及网上资讯。准新郎准备的聘礼包括“四点金”、30多盒潮州饼、干粮百合与莲子、猪脚罐头、芝麻条和花生条等等。在场见证这特别时刻的，包括双方父母和亲戚共二十多人。

被“媒婆”逗乐

其中，最让沈嘉怡印象深刻的是那三十多盒喜饼。她分享道：“我的家族比较大，所以男方送了我们蛮多盒潮州饼，因为我们双方都是潮州人。”至于“四点金”，她透露包括戒指、项链、手链和小金条，“我们没有买龙凤镯，因为想挑选一些适合日常佩戴的饰品。”

她说，未婚夫提着两个装满聘礼的大篮子，准时在10点03分按门铃，“当时我待在房间里，心情其实有些紧张。因为看不到外面的情况，我只能凭着声音去猜测外面正进行到哪个环节。”

担任“媒婆”角色的，是未婚夫的姐姐。沈嘉怡笑说：“我在房里听得不是很清楚，只听到外面笑声不断。我觉得最紧张的应该是‘媒婆’，她一进门就说‘今天是个好日子’‘我的弟弟来送聘礼’。后来听到大家都在笑，因为我们平时很少会用这么正式的口吻说话，觉得这一幕特别可爱。”

赶往台庆活动现场

男方送上聘礼后，女方在“回礼”环节回赠了同样寓意美好的洗脸盆、木屐等传统礼品。整个过大礼仪式圆满礼成后，两家人一同聚餐。

沈嘉怡表示，过大礼主要是为了保留一份传统仪式感，最重要的是两家人都在最轻松、最舒服的状态下完成了整个仪式。

由于3日傍晚是UFM100.3的“U选1000”终极倒数与台庆活动，沈嘉怡在完成过大礼仪式后，便得马不停蹄地赶往活动现场。她笑言：“今天算是有点小赶场！”