10月2日晚我在国家体育场，仿佛和5万5000人一起踏入以“未来感”命题的大型夜店派对，听觉和视觉感官都被新鲜的刺激与反差感填满。

本名Abel Tesfaye的加拿大歌手The Weeknd（威肯）于10月2日和3日在新加坡国家体育场举办“After Hours Til Dawn”巡演。这是他继2018年后，时隔8年重返狮城舞台。只不过这一次，场地从室内体育馆升级至国家体育场，两天的门票均售罄，足见这位36岁歌手的人气与票房号召力。

两小时不间断演唱展现实力

两小时的演出里，The Weeknd唱了近40首歌，歌单横跨他15年的音乐生涯。（Sebastien Nagy摄／Live Nation Singapore提供）

两小时的演出里，The Weeknd唱了近40首歌，歌单横跨他15年的音乐生涯，融汇嘻哈、另类节奏布鲁斯（Alternative R&B）、迪斯科等多种曲风。

最让我印象深刻的，却是他在演唱会开始的20分钟后，摘下面具那一刻所绽放的灿烂笑容。那份发自内心、如同见到新旧朋友般的笑容感染力十足，让全场观众接收到他的好心情。这与我想象中的The Weeknd有些距离——不再那么“神秘”，不再那么“遥远”，此时此刻笑容满面的他，只是一个享受舞台、因演出而感到幸福的表演者。

他向观众送上一个“隔空拥抱”，说道：“你们知道，我现在站在这里，正试着弄清楚，你们今晚是否像我爱你们一样爱我……”

台下排山倒海的尖叫声宛如强心针，让现场气氛彻底沸腾。从主舞台到延伸舞台，他一首接一首，不仅全程“脸不红气不喘”，甚至还能即兴将“新加坡”融入歌词，期间更不忘飙上几句高音，Live实力毋庸置疑。

“金色机器人”非常吸睛

伫立于体育场中央、高达12米的金色机器人雕塑非常吸睛，是由日本知名艺术家空山基操刀。（Sebastien Nagy摄／Live Nation Singapore提供）

令人记忆犹新的，还有令人震撼的舞台设计与视觉效果。伫立于体育场中央、高达12米的“金色机器人”雕塑由日本知名艺术家空山基操刀，一入场就牢牢抓住所有人的眼球。身穿神秘红袍、头戴金色面具的舞者在延伸舞台上起舞，未来感拉满。而时不时喷出的舞台火焰，让远在看台区的我也能感受到那股扑面而来的炙热温度。

此外，大荧幕的视觉呈现也极具匠心。画面随着曲风切换呈现出截然不同的美学风格，时而复古，时而扭曲迷幻。例如，当唱到代表作“Blinding Lights”时，大屏幕便呈现出“闪光”特效，制作团队的用心相信观众都能感受得到。

台下观众也是演出的一部分

这场演出的观众群主要集中在20岁至30岁中段，这为我的观赏体验带来新鲜的视角。我还没入座，就被一名独自来看演出的女观众叫住，帮她拍了N张照片。

演出期间，我前方坐着两名20出头的女生。在后方观察这对“Z世代”（指出生于1997年至2012年的人）闺蜜看演唱会，意外成了一大乐趣。只见她们随音乐疯狂摇摆，一会儿对准舞台拍视频，一会儿切换至自拍模式，记录彼此起舞的瞬间；这还没完，她们还给没能到场的朋友打视频电话，甚至忙着在社媒上更新限时动态。谁说只有歌手需要“被看到”？台下的观众，同样是演出的一部分，大家也在用不同的方式，向身边的人“宣告”他们参与了演出。

散场时，见到观众脸上的笑容，我不禁想——时代在变，看演唱会的方式也在变，但因音乐而产生的快乐，其实从未缺席。