（台北讯）活跃于中文网络创作圈的比利时籍百万网红锡兰，最近在一场直播中，隔空开呛台湾星象专家唐绮阳“不要再瞎掰了”。他晒出分析四万份样本的简报，表示从数据来看，星座和人的行为没有明显关系，质疑唐绮阳的星座说法没有统计依据。

27岁的锡兰为比利时与中国混血，14岁时便在中国大陆影音平台以吐槽热门时事发迹。2018年因风格直白，他遭到视频网站“哔哩哔哩”封禁；2022年上海封城期间，他以一支记录真实惨况的视频《我逃离了上海》轰动华语圈。2023年他曾到台湾居住半年，因不习惯出门隐私不断被偷拍而选择离台，并在2024年8月正式移居日本东京。

锡兰在YouTube上拥有超过160万订阅，说话直来直往，常常带着脏话，批评起时事毫不客气。他曾发布“台湾媒体的下限能有多低”、揭发心灵课程黑幕等高流量视频，荣获台湾第7届走钟奖“最佳影响力奖”与“最佳影片（视频）奖”。他的风格极端，支持者赞他一针见血、人间清醒。

在这次直播中，锡兰秀出一份简报，内容是他发放给四万名观众的“星座调查问卷”，其中每个星座平均都有约2000到3000名填答者，样本数相当充足。

根据锡兰在视频中透露的内容，他称自己的研究动机原本是想看大众天天讨论星座，便想趁着有庞大样本的机会，“证明一下什么星座的人更会做什么样的事情”，然而，当“人口统计背景”与“性格行为变数”进行交叉分析后，统计结果却让星座迷跌破眼镜。

锡兰直言：“最后我们发现，星座看上去好像没有和任何事情有显著的关联……”他针对坊间著名的星座刻板印象进行数据检视，包括“天蝎座是否最会出轨”，最后数据显示天蝎座和其他星座差不多，没有显著相关；“双子座是否最花心”的数据结果显示双子座反而是“最不花心”；“金牛座是否最会赚钱”统计出来，金牛座居然是倒数第二会赚钱；“牡羊座是否最火爆、爱吵架”，结果在数据中是倒数第四。

锡兰嘲讽地说，原本想帮星座创作者的忙，现在看来根本是“帮倒忙”。他质疑许多人天天把星座挂在嘴边，甚至说星座是统计学，“结果没有什么和星座是显著相关，怎么回事呢？”

有了这份“四万人样本统计”撑腰，锡兰在直播中表现得极其挑衅。他不仅将画面锁定唐绮阳的星座运势直播，还直接将这名占星权威戏称为“唐阳鸡”，还比中指喊粗话。

曾获金钟奖首个播客奖的唐绮阳，也常上综艺分享星座资讯，同时也主持综艺。面对台媒的询问，她回复：“谢谢您的关心，我们不回应。”不过和她有交情的艺人炎亚纶则发声力挺：“大家都有生存之道，不要踩着别人的心血当垫脚石。”

炎亚纶发文说，占星术有着各门各派，各有长短，有些学问不仅经历时间考验，同时更是融合了每个时代的智慧叠加和精华，并举例说，紫微斗数结合了占星术及四柱八字，是个统整后的系统。他认为，多数老师都存着希望能抚慰人心的角度出发：“我觉得可以怀疑可以挑战，但真的不需要鄙视、轻蔑，人与人之间的礼仪和尊重才能造就文化交流和意见沟通的顺畅。”

他感叹，和唐绮阳一起工作交友多年，一路看着对方细心地思考许多事情该不该做、该不该商业化，以及和团队来回沟通，期间不仅谨慎到压力大，甚至还为了写书导致视力越来越不好，更曾动刀治疗，只为了写更好的解析给大家参考。