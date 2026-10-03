（华盛顿讯）杜拜航空（Flydubai）从杜拜飞往以色列特拉维夫（Tel Aviv）的FZ1073班机，9月30日发生副机师刺伤机长事件，疑似企图让飞机坠毁，所幸机长设法击退副机师并解锁驾驶舱门，让乘客与机组人员冲入驾驶舱制伏副机师。

其中一名乘客正是加拿大空难调查纪录片集《空中浩劫》（Mayday: Air Disaster，也称Air Crash Investigation）的观众，他运用节目内容协助飞机恢复稳定。

美媒报道，这名乘客是Yaniv Hayun（哈云）。他在机场告诉以色列总理Benjamin Netanyahu（内坦亚胡），自己因为看过《空》，所以知道该怎么做。他说，飞机前方一片混乱时，自己“朝驾驶舱跑去”，接着飞机“进入非常陡峭的机头朝下俯冲”。他透露，遭刺伤的机师当时靠在舱门上，一开始让舱门难以打开；他进入驾驶舱后，看见攻击者位在两个驾驶座之间的控制台上，“座位上没有机师，一个人在地板上，一个人在控制台上。”

Hayun说，攻击者看起来像是试图“让飞机失效”，他随即呼喊机上其他以色列人帮忙，另外两人赶来，与他合力压制攻击者。然后，他抓住操纵装置，开始把操纵杆往后拉，飞机之后“开始稍微恢复水平”，接着由机上其他飞行员接手操控。两名不值勤的飞行员最终取得飞机控制权，并在沙特阿拉伯塔布克（Tabuk）紧急降落。

《空中浩劫》检视全球重大空难事故

《空中浩劫》（Mayday: Air Disaster）是加拿大制作的知名纪录片集，透过演员模拟演出、生还者访谈及3D电脑动画，还原历史上重大航空事故与调查过程。（互联网）

《空中浩劫》是根据真实报告检视全球重大空难事故，已播出超过20年、制作超过200集。影片监制Alex Bystram（亚历克斯拜斯特拉姆）得知节目内容在FZ1073事件中派上用场后，10月1日接受CBS新闻访问表示：如果有人碰巧从节目中的驾驶舱内容学到一个技巧，而且真的奏效，发挥了正确作用，那就是一个非常棒的附带成果。

他说，没想到有人会把节目内容运用到真实情境，但《空》的模拟相当逼真，并由真正驾驶涉事同型飞机的商用飞行员指导演员如何操作控制装置，以及哪些地方可以碰、哪些不要碰。因此，对于Hayun因看过节目而得到一些正确资讯，他并不感到意外。

他说：“这个节目的核心就是航空安全教训，所以如果我们能以某种极其微小的方式，提高这个航班乘客的安全，那实在太棒了。”

被问到是否计画根据FZ1073事件制作一集节目时，他说：“如果可以从这次事件中学到有价值的航空安全教训，那么我们绝对会做。但我们不会只因为耸动或戏剧性就去做，必须能带来明确而扎实的教训，或对航空安全产生实质影响。”