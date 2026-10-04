票房证明，复仇者联盟在新加坡圈了一大批铁粉。9月24日共有八部电影开映，“加料”重映的《复仇者联盟4：终局之战Encore》不费吹灰之力登上票房冠军。根据Box Office Mojo数据，这个成绩与北美、中国、印度、日本、韩国以及欧洲多国相同。

2019年的超级英雄片《复仇4》目前是全球第二卖座电影，系列时隔七年推出续作《复仇者联盟5：毁灭之日》（Avengers: Doomsday），已定于12月17日在新加坡开画，故事讲述来自三个不同宇宙的超级英雄，因为面临前所未有的威胁而展开致命交锋。《复仇4》作为“粉丝复习”及首波造势而重映，让迫不及待的观众预先一睹《复仇5》的独家片段，相信催生了票房。

12月17日在新加坡开映的《复仇者联盟5：毁灭之日》，集合三个不同宇宙的超级英雄作战。（迪士尼提供）

恐怖片《生化危机》无法卫冕票房冠军，虽然退居亚军，但以疯狂的尸变梗“吓跑”好莱坞男神Brad Pitt（布莱德毕特），让他与军犬逆境求生的《野兽之心》止步于季军。

动画电影一如既往吸金，新片《误闯遗忘岛》以1990年代的菲律宾为背景刻画友情，一开画就爬上第四名。得奖的本地动画片《沧海琴声》同时放映中英两版，双向通吃，开映第二周微升一个名次。

真人体育电影的故事往往励志，但在本地却不吃香。《蓝色监狱》改编自人气日本动漫，又有偶像派的高桥文哉（Takahashi Fumiya）及樱井海音（Sakurai Kaito）双帅加持，挤进十大。

2026年9月24日至9月27日票房排名

①（新）复仇者联盟4：终局之战Encore（Avengers: Endgame Encore）

②（1）生化危机（Resident Evil）

③（新）野兽之心（Heart of the Beast）

④（新）误闯遗忘岛（Forgotten Island）

⑤（6）沧海琴声（The Violinist）

⑥（2）奥德赛（The Odyssey）

⑦（3）欢迎来龙餐馆（Once Upon a Time in the Middle East）

⑧（4）蜘蛛侠：重生日（Spider-Man: Brand New Day）

⑨（5）希望 ：末日血战（Hope）

⑩（新）蓝色监狱（Blue Lock）