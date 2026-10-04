（综合讯）香港网球一哥黄泽林，4天前才爆出与陈奕迅歌手女儿陈康堤疑似分手，两人已互相取消关注对方的社媒账号，被外界解读为认爱5个月恋情就结束。但这完全没有影响他在亚运上的精采表现，他代表香港夺下首面亚运网球男单金牌，并获得2028年洛杉矶奥运参赛资格，从香港网球一哥晋升为亚洲网球一哥，被香港粉丝誉为“历史性的胜利”。

22岁的黄泽林为香港队拿下本届第8面金牌，也是香港网球史上亚运第一金。他赛后开心咬着金牌拍照，“原本希望拿到奖牌，什么颜色也可以，如今摘下金牌，也算是成就解锁”，并表示小时候就听过亚运、奥运，如果他说想赢金牌，一定被别人觉得他是神经病，“我就是喜欢做别人觉得不可能的事，我要证明给大家、给自己，我相信自己有能力做到”。

黄泽林与陈康堤是由热爱网球的陈奕迅介绍认识，当初也不是刻意撮合，但两人擦出爱火，他参加法国网球公开赛时，陈奕迅、陈康堤父女俩特地飞法国，坐在球员包厢里为他加油。6月他过22岁生日，她晒出合照放闪；7月她身为歌手演出，黄泽林变身她头号粉丝，与她妈妈徐濠萦有说有笑，两人感情获女方家长认可，没想到9月底却传出情变。