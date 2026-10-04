（综合讯）刘学义与谭松韵主演的中国剧《兰香如故》热播中，连带他的情事也饱受关注。36岁的他大器晚成，进演艺圈超过10年后，两年前才以《花间令》打开知名度，如今凭借《兰香如故》攀上事业高峰，人红绯闻自然跟着来。

网上传出他和美女经纪人申奥秘密交往中，对此，有粉丝直接到申奥的社媒小红书问个清楚，她也现身评论区回应。

申奥年约36岁，与刘学义同龄，本身从演员转型为艺人经纪，带过不少明星。近期，她和刘学义因合作传出绯闻，一名刘学义的粉丝10月2日在申奥的贴文下留言问：“所以是刘学义女朋友嘛！”申奥回以一个扶额、哭笑不得的表情符号，明确地说：“绝对不是！”澄清两人纯粹是工作搭档，直接否认恋情。

申奥回应与刘学义的绯闻。（互联网）

曾和张予曦、杨紫传绯闻 刘学义均否认

2021年，刘学义和当时同公司的女星张予曦合作爱情职场剧《夜色暗涌时》，多次被狗仔与网民爆料疑似因戏生情、共游及出入女方公寓，双方当时否认有男女之情，澄清两人住在同一个社区，平时是非常好的朋友，被拍到当天其实还有其他朋友一起聚会、吃饭打麻将。

此外，刘学义在2022年8月被拍到和老友、女星杨紫疑似同吃一块蛋糕，引发恋情传闻。当时双方及工作人员皆出面发文否认，坚持彼此只是多年好友，目前刘学义对外均称自己是单身状态。