（香港讯）香港女星李珊珊于1996年参选港姐夺得冠军、最上镜小姐、友谊小姐及才艺小姐，成为“四料港姐冠军”，其后凭《刑事侦缉档案IV》饰演“小棠菜”一角成为其演艺代表作。李珊珊备受湿疹困扰，加上患上惊恐症，因而逐渐淡出幕前，直到近年才重返大众视线。最近，10月9日即将迎来49岁生日的李珊珊，却因健康状况再次引起网民关注。

据香港媒体“星岛头条”报道，有网民在社交媒体上载了一段于今年6月在红馆拍摄的视频。从曝光的视频中可见，李珊珊入场观看“ONCE甄泽权穿越红馆魔术之旅2026”，她身穿黑色便服及长裤，丰腴的身形加上双下巴，明显发福不少，但她脸上带着微笑，更亲切地与路人合照，精神状态看似不错。

只是李珊珊的身形明显“上重下轻”，她的双腿非常纤细，而且手持登山杖，步伐略显缓慢，走路时更需依赖登山杖帮助。身旁的男性友人则各走各的，并没有照顾李珊珊。视频曝光后，引起网民关注和热烈讨论。

部分网民对李珊珊的身形变化感到惊讶，留言写道：“她怎么需要登山杖，在平地走路，发生了什么事？”，“腿和上身不协调”，“腿很瘦啊，怎么上半身这么壮”，“上重下轻应该走路很辛苦珊姐”。

另有网民认为李珊珊虽然身材略显丰腴，但依然是美女：“除了稍微胖了一点，五官没有变化，还是漂亮的。”

据报道，李珊珊多年来一直与惊恐症作战，她曾于2019年公开患病经历，透露自2017年起惊恐症频繁发作，带给她濒死般的窒息感、晕眩和无力感，严重影响日常生活。据悉，李珊珊因感冒发烧导致第一次惊恐症发作，自此需长期服药治疗，而药物的副作用，加上患病期间活动量大减，导致其身形变化。