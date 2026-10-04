（首尔讯）韩国天团BigBang出身的T.O.P（崔胜铉）和女团After School出身的Nana于10月2日传出恋情，双方经纪公司随后火速认爱，让粉丝又惊又喜。随着这段恋情曝光，BigBang和After School两团之间微妙的“缘分”也再度被拿出来讨论。

GD、李珠妍8年传了5次绯闻

BigBang和After School成员之间冒出粉红泡泡已经不是头一回。G-Dragon（GD，权志龙）和After School出身的李珠妍，前前后后就传了多达5次恋爱绯闻。第一次是在2017年10月，李珠妍在当时流行的社媒上公开了一段两人亲密的视频，恋爱传闻立刻炸开。不过当时李珠妍的经纪公司否认，只说“两人只是很亲的关系”。

过了一个月，两人又因为在夏威夷旅行时，各自在同样的地点拍下玩飞行伞、在餐厅用餐等照片，被怀疑是在暗暗秀恩爱。双方当时依旧切割，表示“两人只是同事关系，照片是在夏威夷演出时遇到，跟朋友一起聚会拍的”。

2018年1月1日，又有媒体报道两人一起去济州岛旅行，甚至会互相到对方家里。2019年5月，李珠妍还在自己的社媒上传和GD一起用合成软件拍的视频，但随即秒删，让外界看得一头雾水。

李珠妍和GD自2017年起就多次传出绯闻。（互联网）

两人最近一次传出绯闻是在去年4月，李珠妍公开的照片中，沙发、相框的摆设被发现和GD家很像，照片里的猫也和GD的爱猫相似，第5次恋爱传闻再度浮上台面。对此，GD所属公司Galaxy Corporation火速否认，强调：“最近不断被提出的GD和李珠妍恋爱传闻，并非事实。”

定情从拍MV开始？

无独有偶，“拍MV拍出感情”这一情节，也发生在T.O.P的前队友太阳（东永裴）身上。

太阳2014年拍摄个人歌曲“1AM”MV时，经GD介绍邀来闵孝琳演出。太阳对她一见钟情，交往期间两人曾经历短暂分手，当时太阳以两人的真实情感经历，创作了经典曲目《眼、鼻、嘴》来挽回对方。两人最终在2018年结婚，婚后育有一子。这也让网民纷纷笑言：“BigBang的爱情故事都是从拍MV开始吗？”