（台北讯）Makiyo（川岛茉树代）2022年和前夫小金（金翊翔）结婚后，生下儿子“俊俊”，婚姻仅维持一年多便结束，儿子一直都由Makiyo照顾。Makiyo虽已和前夫断联，但和前婆婆仍保持互动，甚至曾感动发文表示前婆婆对家人的爱已经超过法律，不料前婆婆却无预警提出想把俊俊带回南部，让她相当不开心。

Makiyo于10月4日出席好友刘盈盈儿子的周岁生日宴时接受了台湾媒体的访问。Makiyo透露，7、8月时前婆婆突然传短信给她，表示想把家人接到台南，她偶尔可以来探望，突如其来的要求让Makiyo一头雾水，“如果是想要偶尔带一两个月我很乐意，可是小金妈妈说的是‘我可以去探望’，还说要找律师签监护权，这种说法就很奇怪，我问她怎么会有这种想法？她说，你不是交男友了吗？所以我可以帮你带（小孩）。”

Makiyo称自己差点气哭，后来才得知这是小金爸爸出的主意：“他爸爸从来没关心过家人，我想到自己差点被骗真的很气，还好我很清醒，家人比我的命还重要，如果跟我要小孩，好啊，那你们的命也拿来换啊！”

她气骂前夫家的做法太过分，她现在也提高了警觉，随时都担心男方家人会来抢，“他（指儿子）上下车我都会看着，还好现在他还在我身边。”

被问到会不会怕这段风波影响未来的恋情，她则说下一个对象必须要能接受小朋友，“要能照顾我们、爱孩子，而且不能突然消失。”