有的演员在下戏后，身上依然保留着角色的一些特质，TVB花旦陈晓华便是如此。她在热播剧《死有对证》中饰演患有强迫症的初级法医程芷昕，戏里的她解剖时证物必须规整排列，吃饭前总会先把食物一样样挑出来摆放整齐。

戏外，这份属于角色的执念也悄悄融入陈晓华的生活，有助于她在拍摄时保持专注。她接受《联合早报》访问时说：“例如我能靠幻想进入一种忘我的境界。很多时候明明身边有很多人，但我会觉得身边仿佛没人。”

在《证》开拍前，陈晓华看了一本关于强迫症的书。她将自己在剧中的强迫症行为，理解为一种排解杂念、梳理思维的治愈过程，“就像有时你不知道为什么会突然想整理房子，但在这个过程中，你能感受到一种疗愈，或想通一些平时想不通的事。”

后来，她发现这个“自我屏障”是投入角色的好方法。陈晓华透露，若在片场须要保持高度专注，她就会通过盯着自己的掌纹或幻想一些特定场景，建立起一道屏蔽外界干扰的屏障，从而更加轻松地投入到角色之中。

“所以，有时我在片场会很安静。如果不须要那么投入角色的时候，我就会比较吵、比较活泼。但每当我需要进入忘我的境界，例如导演一喊‘action’之前，我就会突然呆在那里。这个时候，我其实是在进入另一个世界，好让自己更容易融入角色。”

有别于大众对法医严肃的刻板印象，陈晓华说不同法医性格各不相同。（互联网）

实际上，她在拍《证》时发现，只要沉浸在角色的强迫症行为中，就会产生一种“全世界只剩下我一个人”的感觉，有时甚至会忘记自己在拍戏。她表示，程芷昕是她当时最喜欢的角色，“我之前一直没办法和大家说，这个角色对我影响有多大。现在播出了，我终于可以告诉大家——在拍摄的过程中，我其实是很孤单的。”

回看三年前拍摄的《证》，陈晓华认为当时的自己有些圆润；相比起戏里说话响亮，她觉得现在的声线沉稳了许多，这或许和她这些年的历练与心态有关。如果现在让她演程芷昕，她依然会选择同样的演法：“我觉得她很可爱。其实当时我没有想太多，只是很率真地去诠释角色。”

至于会如何调整当时的演出，陈晓华说：“我会希望让程芷昕更率真、更浪漫一点，说话更直接一些。还可以多一些自言自语的细节，因为她从小到大没什么朋友，一直活在自己的世界里。”

解剖室拍戏十天 有被疗愈的感觉

陈晓华说，拍摄《证》时她才知道，原来香港只有大约20名法医，比她想象中要少。“我觉得法医真的很厉害，20人要处理这么多案件，加上他们必须抽丝剥茧地寻找证据，这对破案至关重要，所以他们必须非常细心。我很尊敬这个职业。”

此外，有别于大众对法医严肃的刻板印象，她表示，除了专业和严谨，不同的法医性格也各不相同。像她饰演的程芷昕性格积极开朗，和观众以前在《法证先锋》里看到的法医有些不一样。

陈晓华为了拍解剖戏，前后在解剖室拍了十天。（互联网）

谈到剧中的解剖场景，陈晓华提到自己大学时念的是护理系，所以对专业术语并不陌生，她本身对解剖学也很感兴趣，因此再接触时“眼睛是发亮的”，背剧本的过程则像在看教科书，“看到一些以前学过的知识，发现重新拾起来会快很多。”

为了解剖戏，她前后在解剖室拍了十天，每天至少拍十二三个小时，但没有一丝不适感。“我仿佛进入了一种忘我的境界，甚至有一种被疗愈的感觉。我在那十天就像进入了一座森林，里面只有我和那些解剖工具，是一段蛮有趣的经历。”

活在当下展望未来

在2022年至2023年间，陈晓华几乎是无缝进组，接连拍了《异空感应》《非常检控观》《新闻女王》《死有对证》和《巾帼枭雄之悬崖》，其间在拍摄《非常检控观》《新闻女王》时，还轧了几天戏。

那一年的高强度拍摄，让她训练自己进入一种固定模式：开工、收工、回家放下角色、睡觉。她说，以前很容易纠结于一些小事，或把很多事情闷在心里。但这种一部接一部剧的紧凑节奏，教会她如何拎得起、放得下——不论是对角色，还是生活里的其他事。

在2022年至2023年间，陈晓华接连拍了五部剧，包括《非常检控观》（左起）《新闻女王》和《巾帼枭雄之悬崖》。（互联网）

“我现在很多事都忘得很快，不再执着，因为如果放不下，我就没办法走进新角色。我觉得我是在演绎不同角色的过程中，通过一次次地拿起再放下，在频繁的转换里获得训练。它让我不再纠结于一些琐碎小事，甚至有些大事我现在也能先放在一边。”她有时甚至连吃了什么、见过谁都不太记得，“我很感恩自己的‘善忘’，它让我活在当下，展望未来。”