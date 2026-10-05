第六感：B-Side

Sixth Sense: B Side

可在Viu观看

韩国推理综艺《第六感》系列回归，并推出外传篇“B-side”。综艺老将刘在锡（Yoo Jae-suk）、宋恩伊（Song Eun-yi），以及新晋综艺玩家高庚杓（Ko Kyung-pyo）再度合体，携手新成员Bibi展开真假辨别挑战，一同找出究竟什么是真，什么是假。

本季以“B Side”主题取代之前的“City Tour”模式，主打更缜密的假象设计，以及反转再反转的推理过程。成员们也展现隐藏在表面之下的另一面，也就是他们的“B面”。随着全新设定与更复杂的布局登场，他们将遇上一连串难以预料的奇特状况，能否成功分辨真假？

爱之乡第三季

Love Village S3

10月6日起可在Netflix观看

日本恋综《爱之乡》迎来第三季。（Netflix提供）

日本人气恋综《爱之乡》迎来第三季，旨在让参与者卸下防备，展现最真实的自己，包括哭泣、欢笑与争吵，并在相处中寻找属于自己的爱情。

一群年龄介于35岁至60岁的单身男女搬入富士山下的复古住宅，在远离喧嚣，宁静如田园的环境中共同生活，尝试寻找爱情。八名男女入住“爱情村”后，在不能使用手机的日常中朝夕相处。只要有人确定了自己的心意，就可以到屋外敲响“爱之钟”，正式向心仪对象告白，并在隔天等待对方的回应。节目由日本搞笑艺人田村淳（Atsushi Tamura）与女艺人贝姬（Becky）担任主持。