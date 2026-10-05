奇案84的奇趣民宿2

Kian's Bizarre B&B S2

可在Netflix观看

大门有5米高，门把要一个人骑在另一人肩上才能握到，室内每个装潢都是一般人的五倍大。韩国网络漫画家及综艺人“旗安84”（也译“奇案84”）再次把他的奇思异想搬到现实，打造新奇的民宿体验。

上一季节目中，旗安84设计了一间犹如游乐场的水上民宿，各种不可思议的挑战让住客享受了非常特别的体验，同时也因为各种设计带来的不便，引发满满笑点。这次的民宿地点不在水上，而是在山里，拍摄过程中还遇到大雪。

民宿里的“冰箱”是一个三层床铺。（Netflix提供）

旗安84为了打造一个给住客“希望和梦想”的地方，设计了一个巨型单人公寓。打开5米的大门走入屋内，就像走进了巨人窝。厨房区要攀爬才上得去，水槽大到可以当按摩浴池，下方橱柜则是桑拿房。冰箱内是三层的床铺，电视柜和看起来是放杯面的纸箱其实也是房间，洗衣篮是蹦床。

室内设计虽然奇特有趣，但还是有让人忍不住吐槽的地方。厨房的大水槽原本打算当按摩浴池使用，但同时又被拿来洗碗和洗衣服，不太卫生。民宿的灯饰开关装在近3米高的地方，要靠丢东西去触碰才能关灯。还有大门，每次开关都得费尽九牛二虎之力。不过这些“不便”正是奇案84民宿的独特魅力，也是不少申请者向往的体验。

上一季的明星员工Jin和池睿恩（Ji Ye-eun）因工作行程无缘第二季，但第二季的明星班底也很吸睛，有以演技出圈的2PM成员李俊昊（Lee Jun-ho），韩团Le Sserafim日籍成员中村一叶（Kazuha），以及韩国前职业女子排球运动员金软景（Kim Yeon-gyeong）。

厨房的大水槽其实是按摩浴池，却被成员们用来洗碗洗衣。（Netflix提供）

住客背景更多元化

这次的住客申请者有四万组之多，背景比上一季更多元化。看了前五集，就有会说流利韩语的印度籍双胞胎、日韩情侣、应届大学生、国家雪橇运动员等。大部分住客在白天自由活动，晚上就回到民宿与其他人一起享用成员们准备的晚餐。

住客之间的互动也很有爱，比如一起在雪山间晨跑，在卡啦OK房跳舞唱歌，晚餐后喝酒聊天玩游戏。印象深刻的是一名神父和一名修行的佛教徒住客一起参观寺庙，相互交换宗教心得。大家看到成员们辛苦洗碗，也会主动帮忙，让成员好感动。

气氛不如上一季热闹

要撑起这类真人秀综艺，成员的气场和性格是关键。看过上一季或熟悉旗安84其他综艺的观众，早已见识过他的邋遢，这一季他同样“不拘小节”，甚至有些脏兮兮。第一天，他因为天气寒冷而流鼻涕，镜头就捕捉到他用同一条毛巾擤鼻涕之后又擦脸。同一件内裤和衣服，他也连续穿上两三天不换，看得我直皱眉。幸好有性格强势的金软景在一旁时刻盯着，才让旗安84的邋遢稍微收敛一些。

住客在晚间一起聊天玩游戏，气氛轻松又温馨。（Netflix提供）

李俊昊给人的感觉是可以依靠的大哥，中村一叶则像是认真又努力的小妹。只是两人都比较安静，相比上一季的Jin和池睿恩，整体上少了一些热闹的氛围。看得出中村一叶很努力地想融入大家，却又担心语言隔阂会成为阻碍。结果在大家敞开心扉聊天的那一晚，她因为压力太大，忍不住落泪。但是看到她在经营民宿时的成长，也令人欣慰。整体而言，这一季依旧不错看。