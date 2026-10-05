（综合讯）台湾男星吴奇隆近年生活重心转往中国大陆，因演出热播剧《步步惊心》再创事业高峰，并与大陆女星刘诗诗结为连理。面对近年鲜少推出新作的疑问，吴奇隆也在社交平台直球回应“不拍戏了”。

吴奇隆从小有运动细胞，曾代表台湾参加许多国际赛事。（互联网）

曾是柔道、跆拳道专业运动员

事实上，吴奇隆早年曾是柔道与跆拳道双栖的专业运动选手，运动生涯共累计23个冠军及135枚奖牌，并凭借优异成绩先后保送与考入台湾体育运动大学及辅仁大学体育系。然而，1985年他在东南亚比赛中受伤导致右肩习惯性脱臼，加上家庭遭遇变故背负巨额债务，最终放弃当专业运动员之路。

凭《步步惊心》事业家庭双丰收

17岁时，他在台北摆地摊被星探发掘，于1988年加入男团“小虎队”，以“霹雳虎”身份红遍华语乐坛。单飞后，他与金城武、林志颖和苏有朋并列华语影坛“四小天王”，并曾进军香港影视圈。

吴奇隆亲上线回应网民，透露演唱会仍会举办但不会再拍戏。（互联网）

2000年代后，他将事业重心移至中国大陆，2011年凭借古装大戏《步步惊心》中的“四爷（雍正帝）”一角摘下多项视帝大奖，并与女主角刘诗诗相识相恋，两人于2015年结婚、次年举办世纪婚礼，婚后育有一子，成为当时娱乐圈一段佳话。

吴奇隆证实不再拍戏

近年，吴奇隆定居于上海与北京一带，逐渐转往幕后与综艺发展，不仅创立影视公司布局短剧市场，更于2025年9月推出纪实文旅探索综艺《隆行天下之重走八千里路云和月》。

吴奇隆在网上自嘲患有老花眼，但仍对影视创作如短剧感兴趣。（互联网）

现年55岁的吴奇隆最近录制视频证实正式进驻“抖音”，坦言这几年除了唱演本业，更热衷于走访各地体验人文故事。虽然私下喜爱运动、研究美食与追动漫，但面对短视频创作，他自嘲是个老花眼的“彻底新手”，即便还有许多需要学习摸索的地方，依旧怀抱满满热情。