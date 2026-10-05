（香港讯）46岁的谢霆锋如今在乐坛、影坛与美食界发展顺遂，形象成熟稳重。与他合作多年的经纪人霍汶希，近日推出网络节目，他也被对方爆料刚出道时，个性极度叛逆，甚至曾因工作安排与团队意见不合，当场情绪失控、一拳打凹保姆车车身。

容祖儿（左一）爆料谢霆锋曾因和霍汶希（左二）起争执，一拳打凹保姆车。（互联网）

霍汶希日前推出网络节目，首集邀请容祖儿和关智斌等艺人，分享多年来在英皇娱乐发生的趣事。当容祖儿突发奇想询问“谁是带过最棘手的艺人”时，大家第一时间便联想到谢霆锋。

前男团Boyz张致恒最让英皇抓狂

霍汶希也顺势坦言，谢霆锋年轻时性格很冲，极有主见且脾气火爆，若被要求往东走，会故意往相反的方向前进，对于不认同的事绝不妥协。容祖儿也在旁补充证实，谢霆锋当年与霍汶希产生争执时，曾朝保姆车挥拳，直接将车体砸出凹痕。

香港前男团BOYZ成员关智斌（左）和张致恒。（互联网）

不过，霍汶希也表示，谢霆锋不是自己心中最令人头痛的艺人，随后，她将目光投向关智斌，提到对方过去的男团BOYZ搭档张致恒，才最让团队抓狂。

这个香港金牌经纪人透露，当时公司为了监督张致恒上学，不仅派专车接送，还让关智斌伪装成表哥陪同，没想到，张致恒依然翻墙偷溜逃学。