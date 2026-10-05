（综合讯）流行天王周杰伦的名字将出现在人工智能晶片上。台湾媒体报道，周杰伦受耐能智慧创办人兼执行长刘峻诚邀请，同意成为公司最新高阶神经网络处理器（NPU）的晶片代号“Jay Chou”，成为全球首位以名字命名晶片的艺人。

周杰伦近年来持续拓展事业版图，涉足艺术、潮流、烈酒及体育等领域；这次名字与AI晶片相连，也成为他跨界发展的新动向。耐能智慧过去曾以巴哈、莫扎特、贝多芬及萧邦等音乐家，为不同世代晶片命名。最新产品沿用这项传统，以周杰伦的英文名“Jay Chou”为代号，也让他与上述几位音乐大师并列。

耐能智慧之前以音乐家名字作为晶片代号。（取自网络）

刘峻诚认为，这个命名也象征周杰伦在当代的影响力。周杰伦自出道以来常将古典艺术元素融入流行音乐。2022年推出的专辑《最伟大的作品》，就呈现对古典艺术的致敬，因此与晶片背后所代表的科技成就相呼应。

业界关注

消息人士向台媒透露，代号“Jay Chou”的高阶NPU已受到业界关注，传出打入一家市值约4兆美元（约5.12兆新元）的全球科技巨头相关产品体系。不过，报道未说明涉及哪家企业或产品，相关合作细节也未公开。

创办人是粉丝 把偶像写进AI科技史

刘峻诚多年前仍是大学生时，曾在病房当志工。他得知一名病童临终前想听周杰伦的声音，便抱着一试的心情写电邮联系偶像。结果，周杰伦不仅回应，还亲自录下鼓励的话，圆了孩子的心愿，这段经历至今仍让刘峻诚难忘。

2021年，刘峻诚受邀在一场大学毕业典礼演讲时，也曾以周杰伦为例，鼓励年轻人勇敢追寻内心方向。如今，刘峻诚更亲手将偶像的名字写进AI科技史，延续这段特别的缘分。