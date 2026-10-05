（香港讯）53岁的蒙嘉慧于2013年与郑伊健结婚后便淡出娱乐圈，并在日本福冈开设房地产公司，主力做物业买卖、管理及移民升学咨询等业务，夫妻俩享受半退休平淡生活。相隔19年，蒙嘉慧终于复出，与张家辉及钟雪莹主演电影《我阿爹想旅行》。日前，她现身资深媒体人金成主持的个人YouTube节目《叔叔的爱》，除了提到与老公伊健的相处之道，还罕有谈及父母姐妹已离世。

时隔19年后，蒙嘉慧（中）终于复出，与张家辉（左）及金马影后钟雪莹主演电影《我阿爹想旅行》。（互联网）

谈与郑伊健夫妻之道 两人天天见面

蒙嘉慧在节目中澄清外界指她长居日本的说法，并透露一直都在香港。谈到与郑伊健的婚姻生活，她即甜蜜表示两人由拍拖到现在刚刚踏入20年，每日见面，相处亦非常有默契：“不懂什么是合或不合，总之是一个有对方的生活里头，你会接受他的价值观也在自己的世界中共存。”虽然两夫妻间中偶有摩擦，蒙嘉慧笑指伊健有时会抱怨她很爱顶撞，让他受不了。

郑伊健（左）和蒙嘉慧经常往返与日本福冈和香港之间，夫妇俩经常被网民在日本街头被网民野生捕获。（互联网）

被郑伊健一句话点醒 放下执念

蒙嘉慧坦言，自从与郑伊健拍拖后令她感到很安稳，也被对方一句话点醒，郑伊健曾对她说：“你婴儿的时候，你也什么都不懂啊，你也不知道来到这个世界会如何，但你不还是这样长大？”这番话令蒙嘉慧深受启发，转换了思考模式后，明白人不应该杞人忧天，便开始勇于尝试新事物，不用太瞻前顾后，也无需畏首畏尾。

罕谈父母姐妹全离世学会释怀

蒙嘉慧原生家庭背景坎坷，还未出生时父母已离异，妹妹更轻生离逝。这段经历也深深影响了人生观，蒙嘉慧表示，如今回首一切已释怀，并表示过去的阴影再也不会影响自己。

她表示，自己在成长过程中学会不要隐藏情绪及委屈自己。对于过去的人生悲剧，她豁达地表示：“我现在学会不去想不开心的事，不要去钻牛角尖。我也会提醒自己，干嘛腾出心里位置去想不开心的事？事情过了也翻篇，一切于事无补”。为此，蒙嘉慧现在已学会不让悲惨往事困扰自己，好好过生活。

生活遇到困难，可拨以下热线求助

■妇女行动及研究协会（AWARE）1800-777-5555（妇女援助专线）

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