（综合讯） 80岁的资深电影人黄百鸣（原名黄柏鸣），先前涉嫌于洽商买卖旗下天马影视（现称传递娱乐）股份期间，向妹妹黄洁珍发送‘尽买’等信息，被控内幕交易，尽管他否认控罪受审，但仍被裁定罪成，判囚五个月及罚款超过9万9000港元（约1万6000新元）。日前有指黄百鸣因行为良好获扣减刑期，在服刑三个多月后已低调刑满出狱，让他可以赶在中秋节与家人团聚。有餐厅负责人在10月5日贴出一张与黄百鸣的合照，曝光其近况及接下来的大计。

黄百鸣入狱前开设个人频道“百鸣歌”，访问艺人同时也让他展歌喉。（互联网）

消瘦不少但面露笑容

餐厅负责人贴出的合照所见，他搭住黄百鸣胳膊，而黄百鸣穿浅色西装，相比入狱前消瘦不少，但精神不错，面露笑容。该店主发文：“从小看他电影长大，感谢黄百鸣先生到访支持，预祝贺岁片《黄金囍事》票房大卖”。

黄百鸣入狱前于YouTube开设个人频道“百鸣歌”，透过访问圈中好友及翻唱流行歌曲舒缓心情。

2027年贺岁喜剧电影《黄金囍事》集结五大视帝视后，日前在马来西亚举行宣布会。（互联网）

《黄金囍事》之前在马来西亚举行发布会，预计将于2027年农历新年贺岁上映。当时官方名单未直接提及黄百鸣本人，但出品的东方影业是黄百鸣与儿子黄子桓的公司，加上黄子桓身兼此片监制，所以难怪二人继续父子档出现，延续《家有囍事》系列经典。

贺岁片齐集五大视帝后

《黄金囍事》由香港导演麦浩邦执导，并由电影《叶问》系列编剧黄子桓担任监制兼剧本创作。这部贺岁片集齐香港及马国两地演员，阵容强大。包括香港多位视帝视后及金像影帝，如陈展鹏、夏雨、袁伟豪、黄智雯和郑则仕等，关宝慧、陈欣妍、黄祥兴（前名黄长兴），连同马国演员郑金发、黄洁琪等在发布会上首度亮相，分享这次难得合作的拍摄经历。