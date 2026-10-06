一瓯春

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编剧并不是人多好办事，有时人多反而坏事——这正是古装爱情剧《一瓯春》开播后伴随的争议之一。

由中国当红小生许凯、小花周也领衔主演的《一瓯春》（简称《一》），改编自尤四姐的同名小说，故事以南宋钱塘为背景，集结宅斗权谋、双向救赎和爱情元素，主打双强复仇设定，男女主角在深渊中并肩同行，双向救赎。

《一》讲述幼年丧母的谢清圆（周也饰）与遭逢家变的少年沈润（许凯饰），在彼此人生最落魄之际相遇，并以一枚银币许下努力活下去的约定。九年后重逢，两人的身份与命运早已天差地别：谢清圆重返谢府，表面温婉顺从，实则步步为营，誓要查明母亲被害的真相；而沈润已涅槃重生为朝廷重臣，奉命前往钱塘彻查贪腐大案。从深宅大院的勾心斗角，到波谲云诡的朝堂交锋，他们在一次次权谋交锋中重新靠近，于风雨扶持间找回真心，最终携手跨越重重风波，迎来属于两人的圆满结局。

开篇一场谢府大火，让强势的谢老夫人决定接回多年前流落在外，由茶坊陈婆婆抚养的孙女云芽（谢清圆），意图让她认祖归宗以抵挡灾厄。这场大火其实是谢清圆的精心布局，目的是重回谢府为亡母报仇，不过前两集未交代清楚她的身世。沈润的复仇线也留下悬念，直到第三集才借由一点篇幅带出男女主角儿时曾在困境中相遇相扶的际遇。由于缺乏细节支撑，某程度上让观众难以对他们后续的复仇产生共情。

周也饰演的谢清圆，年少目睹生母惨死，多年后重返谢府，化身隐忍蛰伏，撕开高门伪善的“黑莲花”。（取自剧集微博）

前三四集的节奏忽快忽慢，剪辑上的混乱导致叙事显得有些松散。尤其是谢清圆的童年叙事、谢府的宅斗、沈润的权谋和查案线来回切换，不仅打破剧情的连贯性，也容易分散观众的注意力，让人有些雾里看花。

背景配乐喧宾夺主

根据网上消息，参与《一》编剧的幕后人员多达十多人。人多想法杂，虽然不清楚编剧团队的协作方式，但试想，若由不同的编剧分别创作不同的人物故事线，或是分工撰写特定名场面，在人设统一性与情节风格上难免会出现偏差。一旦失去创作的连贯性，就很容易导致整体叙事呈现出明显的割裂感。

背景配乐若能与画面契合且运用得宜，某程度上能为剧情加分。但《一》前几集的背景音乐带有阴森黑暗的基调，不仅有些喧宾夺主，没给剧情留白空间，也与情节格格不入，让观众产生突兀感。

30集《一》是在谭松韵和刘学义主演的《兰香如故》开播不到一周后上线。虽非刻意比较，但两部剧同样融入高门宅斗、朝堂权谋等元素，正面交锋的“打对台”意味拉满，因此能理解为何网民会将两部剧进行对比。不知团队是否为了映衬《一》压抑的复仇主调，整体灯光和滤镜偏灰暗，尤其若是刚从《兰香如故》切换过来，这种画风突然暗下来的视觉冲击特别明显。

女主撑不起“黑莲花”

演员方面，许凯对古装角色的驾驭向来游刃有余。此次他在《一》中饰演的沈润少年时家中生变，在绝境逢生后蜕变成为行事果决狠辣的朝堂权臣，登场时奉命彻查钱塘贪腐弊案。这个角色表面上是只知享乐的贪官，实则在暗处布局查案，肃清官场。

许凯饰演的朝堂权臣沈润奉命彻查钱塘贪腐弊案。（取自剧集微博）

沈润的设定让人联想到李现在《国色芳华》中饰演的蒋长扬，不过相较之下，蒋长扬有着更为扎实的前置铺垫，包括带出他如何走上当官之路；而沈润如何凭借军功立身，并逐渐成为天子近臣，直到第七八集，观众只能从其他角色口中“道听途说”，难免显得有些单薄。

95后人气小花周也饰演的谢清圆，年少时目睹生母惨死，多年后重返谢府时已蜕变成隐忍蛰伏，步步撕开高门伪善假面的“黑莲花”。周也在这种隐忍克制的拿捏方面，仍有进步的空间。

在与谢家姐妹交锋的几场群戏中，她的表演偏于温吞，缺乏暗流涌动的情绪火花；而在与“杀母仇人”的父亲这场对手戏，她虽试图通过“引而不发”来掩盖底牌，呈现效果却流于表面，略显用力。这种流于形式的表演让部分观众觉得她的表情略显生硬单一，未能很好地支撑起“黑莲花”该有的戾气，无形中削弱了复仇主线的戏剧张力。