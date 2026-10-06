无可替代

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由中国男星魏大勋和小花赵今麦领衔主演的都市职场剧《无可替代》9月28日上线前两天，有指此剧为“《早春晴朗》2.0”的词条登微博热搜。

20集《无》讲述徐迟（赵今麦饰）在母亲因离婚自杀后，发誓此生绝不成为“被替代的弱者”。她以普通院校毕业生身份，凭借超乎常人的拼搏与机敏，最终成长为专业出色的咨询顾问。业界精英合伙人叶信之（魏大勋饰）在职业生涯初期曾遭上司陷害，制定复仇计划后，主动招揽其早已看好的徐迟成为助手，更以良师益友的身份持续指导她进阶。

两人经历暧昧与试探，在各自目标即将达成，关系渐深时，叶信之突遭事业危机，徐迟却意外获得直升高层的机会。面对命运新一轮的考验，他们将如何抉择？

云雀叫天录

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《云雀叫天录》故事取材自京剧宗师谭鑫培生平，讲述孟金福（张一山饰）跌宕起伏的一生。（取自剧集微博）

《云雀叫天录》是为纪念中国电影诞生120周年而创作的江湖传奇剧，由张一山、谭卓、曹磊和杨立新领衔主演。

该剧以清末民初为背景，取材自京剧宗师谭鑫培生平，讲述虚构角色孟金福（张一山饰）跌宕起伏的一生。18岁的孟金福拒绝父亲安排的从艺之路，怀揣京剧梦独闯京城。一个天赋平平，家境贫寒的普通少年，在时代的变迁和生活的百般试炼中坚持不放弃，完成从武丑、武生到老生的蜕变，最终逆袭为蜚声京城的梨园一代名角。

该剧共40集，诚意满满地设置276处考究的京剧唱段及表演场景，将孟金福个人抗争命运的成长史，与清末民初梨园行的江湖生态与时代变迁融合，谱写一曲关于国粹传承与发展的不屈赞歌。