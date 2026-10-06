新加坡演员叶荣耀日前接受《联合早报》视讯专访，镜头一开，记者仿佛误闯《爱丽丝梦游仙境》。叶荣耀顶着一头爆炸红发，眉眼间画着夸张的妆。这是他在本地沉浸式舞台剧“Crack The Case: Wonderland”中饰演疯帽匠（Mad Hatter）的造型，疯帽匠是《爱丽丝梦游仙境》的人物之一。

叶荣耀说，红色假发一戴上，疯帽匠的感觉便来了，“不像我自己了，可以很快进入角色。”受访当天，他因拍摄宣传照戴上假睫毛，忍不住问记者：“你们女孩子怎么戴的？我一戴就很想睡觉，太重了！”还好正式演出无须戴假睫毛，让他松了一口气。

造型够疯癫，行程也不遑多让。叶荣耀近期同时忙着电影、华语剧、网络微短剧和舞台剧彩排，日前在社媒发文说自己曾整整24小时没睡，赶完一个工作又奔赴下一个。他说累是累，却也累得开心，并提及自己12岁时就告诉父母想当演员，如今这种为戏忙得筋疲力尽的日子，正是他过去梦寐以求的。

他告诉记者，梁志强的电影《英雄无名》杀青在即，届时他白天彩排舞台剧，晚上赶往电影片场拍夜戏的日子，也将告一段落。忙归忙，他说：“累得值得，这是好的累。”

留黑发才有工作运？

说回那头抢镜的红发，记者问叶荣耀，私下会不会也染一头红发，讨个“红”运当头？他笑说，红发留给舞台就好，并分享自己的“染发玄学”。他曾把头发染成银蓝色，之后工作骤减；染回黑色，工作机会又来了。“我也不知道为什么，可能我的命格就是要留黑发。”

10月9日至11月1日在月眠艺术中心（Goodman Arts Centre）上演的“Crack The Case: Wonderland”，邀请观众走进故事，在90分钟内与角色互动，寻找线索，一起破解谜案。

叶荣耀首次挑战沉浸式舞台剧，他喜欢角色“疯帽匠”的古怪与疯狂。（Sight Lines Entertainment提供）

这是叶荣耀首次挑战沉浸式舞台剧。他不担心背台词，也不怕接不上观众的问题，真正让他紧张的是，临场回答时可能一不留神，用“叶荣耀”的口吻说话，忘了自己是疯帽匠。他说：“拍戏或演一般的舞台剧，是我们表演，观众看。这次观众可以直接跟我们说话，我必须以角色的身份回答。”观众当中还有小朋友，他得顾及用词，不能想到什么就说什么。

记者索性在视讯中扮起小观众，问他：“为什么你的头发这么劲爆？可以借我戴吗？”他先笑着答应，一听记者要他马上摘下来，又急忙说：“不要叫我乱乱脱！”记者点评他回答得“太叶荣耀”，继续追问，他终于笑场，认输说：“你等我彩排完，再考我。”

短短一段即兴问答，恰好说明他的顾虑：无论观众的问题有多刁钻、多随机，疯帽匠都不能随便“出戏”。

观众掌声是最佳回报

叶荣耀喜欢疯帽匠古怪、疯狂的一面，却不想只把他演成一个“疯子”。在他看来，疯帽匠也有可爱、真实的一面，他希望观众既能看到角色的好玩与调皮，也感受到一丝危险气息。

至于自己与疯帽匠的相似之处，他想了想说，自己也“有点疯狂”，尤其在熟人面前，说话会更放得开。

观众熟悉叶荣耀的影视作品，却未必知道他有舞台剧演出经验。他2011年曾在南洋艺术学院修读戏剧，隔年辍学，同年演出《新兵正传》“阿Boy”，2014年参演的《新兵正传》音乐剧则是他首个大型舞台演出。

再度登台，他最期待的仍是观众的即时反应。他说彩排再累，演出结束时看到观众兴奋的模样，听见掌声，便觉得一切都值得。

无论是面对镜头，还是站在舞台上直面观众，叶荣耀都乐在其中。他说：“身为演员，只要有机会好好表演，电影、剧集或舞台剧，我都喜欢。”