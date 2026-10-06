从2012年写下第一版剧本，到如今走向大小国际影展，新加坡首部真人机械动画电影《小弟的机器人》（HEAVENS: The Boy and His Robot，以下简称《小弟》）历经了14年，耗资900万美元（约1150万新元）的漫长打磨。

这部新加坡电影人何国泰（Rich Ho）自编自导并身兼七职打造的作品，10月4日在新加坡日本电影节（JFF）举行本地首映，放映日语配音版。何国泰透露，门票秒杀，JFF主办者新加坡电影协会已确定10月17日下午1时10分，在邵氏丽都追加一场。

何国泰形容《小弟的机器人》是他这十多年记忆与汗水的结晶。（受访者提供）

试映会当天，何国泰带着8岁时参演《小弟》的17岁儿子“小凯”一同前往观看。时隔多年，小凯坐在影厅里看到父亲的心血呈现在眼前时，心里满是感动。

“终于在大银幕上看到爸爸的电影，还有当年的自己，觉得很不真实，也非常有满足感。”看着大银幕上的最终成果，小凯直呼惊艳。他回忆，小时候总是看到父亲关在房间里写剧本，后来看到越来越多相信父亲愿景的人加入团队，一步步把梦想变成现实，“很像在变魔法”。

何国泰的儿子（左）在《小弟的机器人》中客串演出，他等了九年才终于看到成品。（受访者提供）

父子可望合作

何国泰说：“对我来说，这不仅是一部电影，更像是这许多年来所有记忆与汗水的结晶。”

谈及小时候的拍摄，小凯记忆犹新。他记得随剧组远赴新西兰的农庄取景，甚至得配合农场里牛群的作息时间，非常搞笑。他也记得爸爸如何用回收垃圾，将公司和办公室改造成充满全息投影的科幻场景。

作为第一批年轻观众，小凯站在同龄人视角，为电影打出8分的高分。

小凯目前在南洋理工学院修读动画、游戏与视觉特效课程，平时做学校作业时，他会请教老爸镜头调度和后期技巧。何国泰与太太也用心良苦，不让儿子露脸或透露真名，何国泰希望自己“动画导演”的身份不会让儿子背负无谓的标签和压力，“我和太太都鼓励他靠自己的实力去闯。”

小凯记得爸爸如何用回收垃圾，将公司和办公室改造成充满全息投影的科幻场景。（受访者提供）

小凯坦承，近来自己和身边的Z世代朋友开始重返电影院看戏，他看了《蜘蛛侠：重生日》（Spider-Man: Brand New Day）三次，还用零用钱买IMAX戏票支持《奥德赛》（The Odyssey）。

有趣的是，何国泰在为《小弟》做市场行销时，会拿海报和预告片询问小凯和他的Z世代朋友：“你们这代人觉得哪个视角吸引人？”父子互动好可爱。对于未来是否有合作可能，父子两人笑言只要有合适的机会，未来“父子兵”携手创作《小弟》前、后传也不是不可能。

为了省钱，何国泰在《小弟》一人分饰七角，身兼导演、编剧、摄影、美术指导、特效指导、音乐创作与演员，在片中饰演机械部队队长。他笑说：“队长在片中的时间跨度超过10年，而且因为剧情，需要两种不同体型，我没法找别人顶替，只能自己去健身房运动保持身材，哈哈。”

澳洲政府提供40%资金

在新加坡拍机械动画片，路途可想而知充满荆棘。一开始，何国泰拿剧本去找资金，连连碰壁，“那时候我向有关当局提出计划，但他们觉得新加坡根本不可能做出这样的机械动画片。”

何国泰没有因此放弃，继续在三房式组屋苦拼，身兼多职赚钱维持生活的同时，也到处找投资者和赞助商。结果他获得澳大利亚政府，以及索尼（Sony）和英伟达（Nvidia）的“神救援”。澳大利亚Resin视效公司及当地政府机构看中这个项目的潜力，一口气给予超过40%的制作费补贴与赞助，这笔资金犹如一场及时雨，让新加坡首部机械动画片得以落实。

《小弟的机器人》在全球多个影展大放异彩，更成功打进日本这个动漫之国的市场。（受访者提供）

电影不仅在全球多个影展大放异彩，更成功打进日本这个动漫之国的市场，甚至有日本观众一口气看了15次，让何国泰与团队备受鼓舞。原版电影会以华语和新加坡式英语呈现。

作为新加坡真人机械动画片制作“先头部队”，何国泰直言：“期待这部电影有机会在新加坡正式上映，也希望有关当局未来能多支持这类作品，尤其在它们最需要援助的制作初期伸出援手，而非等到作品成功后才关注。”

关于新加坡日本电影节详情，可上网jff.sg/查阅