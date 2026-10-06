恭喜杨雁雁与陈哲艺再次入围金马奖。杨雁雁遇上了伯乐陈哲艺导演，陈哲艺眼光独到，杨雁雁之前拍了两部陈哲艺的电影（《爸妈不在家》《热带雨》），分别拿下金马奖最佳女配角和最佳女主角，大胆预测她将是今年金马奖最佳女主角。也祝贺林伟文入围最佳男配角，守得云开见月明，加油。——ccktalk（早报娱乐IG留言）

平心而论，近年新马电影频繁入围金马奖，很大程度是因为中国大陆影人及部分港台合拍片缺席，从而带来了更多的机会与版图的变化。单凭台湾本土电影，很难撑起整个格局。话虽难听，但也不是刻意妄自菲薄，而是从客观大环境来看，确实如此。当然，陈哲艺和杨雁雁还是非常厉害的，我也非常喜欢他们的电影和演出。——Tony Tan Tan（早报娱乐脸书留言）

《沧海琴声》和《我们不是陌生人》双双角逐金马奖最佳原创电影音乐，自己打自己，两部电影的音乐都很棒。——jj_freedomz（早报娱乐IG留言）

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