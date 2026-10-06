（香港讯） 刘松仁将于10月14日迎来77岁生日，近年来他淡出幕前，鲜少公开露面，不过日前有网民在戏院巧遇他，并将偶遇视频上载至社媒。

港媒报道，根据“香港人生哥”发布的视频，刘松仁身穿白色长袖衬衫搭配灰色长裤，戴着眼镜，右手拄着拐杖缓缓步入影院。虽然他步履略显蹒跚，但精神状态相当不错，与身旁的友人并肩而行时有说有笑，态度十分亲切。

当天流出的画面共有两段：一段是他拄着拐杖缓步入场的场景；另一段则是他在没有借助拐杖的情况下，与友人站着聊天的画面。画面中，他神情专注地聆听对方说话，不时点头微笑，举手投足间风度翩翩，“型男”魅力丝毫不减。

不少网民从刘松仁的步态推测他可能曾经历过中风，但看到他如今精神奕奕，走路仍能挺直腰板，影迷们都感到十分欣慰，纷纷留言送上祝福：“谁不会老？最重要身体健康！”

除了关心他的健康状况，还有网民将焦点放在他的手机壳上。原来，他所使用的手机壳上印着一张照片，画面中疑似是他已故的母亲抱着泰迪熊，旁边还印有一句“谦卑指引着她的人生”，估计是他的座右铭。翻查过去的报道，他使用此手机壳已经至少五年，这一细节让网民动容，大赞他长情又孝顺。

2020年曾传中风米雪代澄清

关于刘松仁中风的传闻，早在2020年，他因被拍到需要拄拐杖走路而传出健康亮红灯的消息。当时他的好友米雪随即代为澄清，解释称他是在筹备及执导音乐舞台剧《利玛窦》期间不慎跌倒受伤，并非外界传闻的中风。

在2024年接受TVB娱乐新闻台访问时，刘松仁曾坦言，自己在筹备《利玛窦》的前两三年就已经没有拍戏了，而且他发现自己完全失去了演戏的欲望。