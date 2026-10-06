（台北讯）10月6日是大S（徐熙媛）的50岁冥诞，好姐妹吴佩慈在IG限时动态贴出大S生前的照片缅怀，另一名好友阿雅则于凌晨在社媒写下长文追忆。她从华冈艺校初识大小S的青春岁月聊起，一路回忆到大S离世前的最后一次聚会，字里行间满溢思念，感叹今年再也无法像过去那般传信息送祝福，只能“坐着想她”，更忍不住怅然道：“原来一个人真的可以突然就不见了。”

在阿雅眼中，大S虽然不说甜言蜜语，但只要认定对方是朋友，就绝对会挺身护航到底。她透露，自己曾被人在背后说坏话，大S得知后当场发火替她抱不平，默默替她挡下了伤害。

阿雅（左）在贴文中从华冈艺校初识大S（右起）小S的青春岁月聊起。（取自艺人脸书）

大S不仅对朋友仗义，骨子里更有股“侠女”的心肠。有一次两人在街上目睹情侣激烈争吵，男方疑似准备动手，大S见状立刻上前干预并报警，直到确认女方安全后才肯离开。阿雅形容：“她不是不怕，而是做不到假装没看见。”此外，当年阿雅父亲住院时，大S也曾穿着校服制服赶到医院陪伴，还主动帮忙处理大小琐事，这份温暖让阿雅至今难忘。

最令人鼻酸的，莫过于阿雅透露了与好姐妹最后一次聚首的细节。那是在大S离世前不到一个月，几个姐妹们齐聚大S家中，当晚大家一直畅聊到凌晨，大S开心地展示自己的画作与手作作品，脸上写满了满足。阿雅当时甚至觉得这温馨的一幕是最好的新年礼物，未曾想这竟成了她们跨越生死前的最后一面。

她说，得知大S骤逝的噩耗后，一个人坐在客厅沙发上痛哭了一整晚，至今仍难以释怀好友的悄然离去。如今在大S的50岁冥诞这天，她再次喊话：“熙媛，生日快乐。你的美好，一直都在。”让网民看完瞬间红了眼眶。