（香港讯） 由古天乐领衔主演、其创办的“天下一电影”投资近1亿港元（约1630万新元）打造的犯罪悬疑电影《侦战》，在中国大陆国庆档的市场表现惨淡。上映仅五天，片方于10月5日上午无预警宣布撤档。不过，更令外界愕然的是，主力宣传的男主角此沙此前似乎完全不知情，甚至在香港首映礼现场被记者问到撤档时直接傻眼反问：“什么？”现场气氛尴尬。

《侦战》在1日于国庆黄金档上映，首日票房仅约224万元人民币（约42万新元）。随后几天，排片占比缩水至5%上下，票房占比更惨跌至1%出头，在同档期新片中垫底。该片在豆瓣开分仅获4.3，观众普遍批评电影剧情逻辑混乱、剪辑节奏破碎、故弄玄虚，《侦战》被指是古天乐近年主演作品中成绩最惨淡的一部。

5日上午，片方通过微博发表声明，称“为尊重创作初心，最大化保障内容呈现与观影体验”，经全面复盘后决定调整上映计划，正式取消本轮公映，后续将“择期重启公映”。不过，这篇撤档声明发布后不久被默默删除，引发网民热议。

就在大陆片方宣布撤档当天，大陆演员此沙才刚抵达香港，准备出席当晚的首映会。经纪团队坦言事先完全未接到通知，直呼“猝不及防”；同日晚间在香港荃湾举行的首映会上，男主角兼投资人古天乐并未现身，仅透过预录视频说明自己因工作在身无法亲临现场，并呼吁大家多多支持《侦战》。

据悉，此沙自9月底起连续五天到北京、深圳、广州、佛山等多个城市出席宣传活动，完成了近50场高强度的路演宣传。

导演孔令政坦言，香港上映档期完全不受大陆撤档影响。他强调，这是一部纯粹拍给香港人看的广东话电影，大陆演员此沙甚至特地苦练广东话演出，这份心意值得被看见；同场的任达华也展现大将之风，表示尊重片商的一切决定，大家的核心目标都是希望港产片能发展得更好。